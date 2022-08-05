Зниження зарплат на 30-40%: як і чому просів ринок праці в Україні

В Україні падають прибутки громадян. Кого торкнулося зниження зарплат під час війни та кому тепер платять критично мало.

Зарплати в Україні знизилися загалом на 30-40%. Про це повідомляють експерти у статті Фокусу "Коли зарплата не на радість. Як і чому змінюються доходи українців під час війни".

З лютого 2022 року інформація про те, якою є середня зарплата в Україні, не оприлюднюється. В інфляційному звіті Нацбанку за липень міститься припущення, що зарплати у 2022 році скоротяться на 12%. Якщо зважити на те, що, за останніми офіційними даними, у січні 2022 року середня зарплата в Україні становила 14 577 грн, то, відповідно до даних НБУ, у 2022 році цей показник досягне 12 828 грн. або $350 (за офіційним курсом НБУ на 4 серпня).

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Коли зарплата не на радість. Як і чому змінюються прибутки українців під час війни

Однак опитані Фокусом експерти говорять про те, що зниження зарплат в Україні значно суттєвіше. Як зазначає Максим Розгон, CEO консалтингової компанії Osoba, у середньому під час війни зарплати в Україні знизилися на 30-40%. За словами експерта, зниження зарплат найбільше зачепило такі галузі:

медіа-ринок

туризм

HoReCa (ресторани, кав'ярні, готелі)

ритейл

За словами Руслани Березовської, керівниці експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua, зниження зарплат в Україні почалося наприкінці березня 2022 року. До кінця квітня середня зарплата знизилася на 10% порівняно з довоєнним періодом, а в травні стався ще інтенсивніший обвал.

Опитані Фокусом експерти зазначають, що з червня падіння зарплат в Україні сповільнилося. Проте співрозмовники Фокусу назвали сфери, у яких зарплати влітку 2022 року продовжили падати.

За інформацією кадрового порталу grc.ua зарплати у липні 2022 року найбільше відчутно просіли у наступних позицій:

менеджери з персоналу — 22,8 тис. грн (-20% порівняно з червнем)

будівництво та нерухомість — 22,8 тис. грн (-12%)

виробництво та сільське господарство — 17,1 тис. грн (-10,9%)

охоронці — 9,7 тис. грн (-11%)

банки — 17,5 тис. грн. (-6,9%)

робочий персонал — 12,8 тис. грн (-6,5%)

Зниження зарплат влітку 2022 року торкнулося високооплачуваних співробітників та керівників.

"У квітні-червні 2022 року проявився тренд зменшення компенсації ТОПменеджменту, звільнення дорогих експатів та заміни неефективних ТОПів на власників бізнесу, які стали за штурвал власних компаній", — каже Максим Розгон.

Руслана Березовська зазначає, що деяким працівникам наразі пропонують критично низькі зарплати до 10 тис. грн. на місяць. Як приклад співрозмовниця Фокусу називає охоронців, представників робітничих професій та фахівців без досвіду роботи.

За інформацією OLX Робота, на цьому порталі в липні робота без досвіду пропонувалася в торгівлі, будівництві, транспортних перевезеннях за наявності посвідчення водія і в кол-центрах. Робота без досвіду, найчастіше, передбачає найнижчі зарплати.

У OLX пропонують наступні середні зарплати для шукачів без досвіду роботи.

охоронець — 9,5 тис. грн.

продавець — 9,5 тис. грн.

Продавець-консультант — 10 тис. грн.

різноробочий — 10 тис. грн.

Раніше Фокус писав, що Київ залишається містом із найвищою середньою зарплатою. Також Фокус аналізував, як війна вплинула на українську економіку, від стану якої безпосередньо залежить ринок праці та рівень зарплат.