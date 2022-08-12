Преемник "Артемсоли". В Закарпатской области анонсировали масштабную добычу соли (фото)

Из Буштинского соляного месторождения, по данным ОВА, можно будет ежемесячно добывать до 150 тысяч тонн продукта и на 100% обеспечивать потребности Украины.

В Закарпатской области планируют начать добычу соли на территории Буштинской громады, которая позволит обеспечить потребность Украины в продукте на 100%. Эту информацию в своем Facebook озвучил руководитель областной военно-гражданской администрации Виктор Микита.

По его словам, в регионе стартовали работы в рамках инвестиционного соглашения с компанией "Катион инвест". Речь идет о проекте, который позволит разрабатывать Буштинское соляное месторождение и добывать в нем ежемесячно до 150 тысяч тонн путем подземного выщелачивания через буровые скважины с поверхности земли.

Микита напомнил, что из-за полномасштабной войны и активных боевых действий госпредприятие "Артемсоль" в Соледаре, которое обеспечивало страну продукцией на 100%, было вынуждено остановить работу, в связи с чем государству пришлось искать альтернативные источники получения соли.

"После предварительных геологических исследований обнаружили колоссальный соляной пласт, который начинается с 35 до 500 метров. В данный момент уже приступили к инженерным работам по строительству подъездной дороги, разметке буровых площадок, обустроили места для работников и прочее. Также акупили современное оборудование для глубокого промышленного бурения", — продолжил глава ОВА в своем Facebook.

Микита, ссылаясь на прогнозы экспертов, предполагает, что через полгода Украина получит первую партию добытой соли из Буштинского месторождения. Более того, проект позволит стране закрыть на 100% потребность в техническом продукте, который будут поставлять для содержания дорог в зимний период.

"Сейчас потребность страны в технической соли — до 450 тысяч тонн в сезон. После планового развития инфраструктуры предприятие начнет снабжать население пищевой солью", — добавил руководитель Закарпатской ОВА.

[ + – ] В Закарпатской области планируют начать добычу соли

Ранее Фокус в своей статье детально рассказывал, какая продукция предприятий Донбасса исчезает с полок украинских супермаркетов.

Также сообщалось, что в конце июля ВС РФ нанесли очередной артиллерийский удар по государственному заводу "Артемсоль" в Соледаре.

Стоит также отметить, что госпредприятие "Артемсоль" полностью остановило свою работу в апреле и вывезло запас готовой продукции из прифронтовой Донецкой области.