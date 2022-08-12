Наступник "Артемсолі". У Закарпатській області анонсували масштабний видобуток солі (фото)

З Буштинського соляного родовища, за даними ОВА, можна буде щомісяця видобувати до 150 тисяч тонн продукту та на 100% забезпечувати потреби України.

У Закарпатській області планують розпочати видобуток солі на території Буштинської громади, яка дозволить забезпечити потребу України у продукті на 100%. Цю інформацію у своєму Facebook озвучив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Віктор Микита.

За його словами, в регіоні стартували роботи в межах інвестиційної угоди з компанією "Катіон інвест". Йдеться про проєкт, який дозволить розробляти Буштинське соляне родовище та видобувати в ньому щомісяця до 150 тисяч тонн шляхом підземного вилуговування через свердловини з поверхні землі.

Микита нагадав, що через повномасштабну війну та активні бойові дії держпідприємство "Артемсіль" у Соледарі, яке забезпечувало країну продукцією на 100%, було змушене зупинити роботу, у зв'язку з чим державі довелося шукати альтернативні джерела отримання солі.

"Після попередніх геологічних досліджень виявили колосальний соляний пласт, який починається з 35 до 500 метрів. Наразі вже приступили до інженерних робіт з будівництва під'їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників та інше. Також окупили сучасне обладнання для глибокого промислового буріння", — продовжив глава ОВА у своєму Facebook.

Микита, посилаючись на прогнози експертів, припускає, що за півроку Україна отримає першу партію видобутої солі з Буштинського родовища. Більше того, проєкт дозволить країні закрити на 100% потребу в технічному продукті, який поставлятимуть для утримання доріг у зимовий період.

"Наразі потреба країни в технічній солі — до 450 тисяч тонн на сезон. Після планового розвитку інфраструктури підприємство почне постачати населення харчовою сіллю", — додав керівник Закарпатської ОВА.

[ + – ] У Закарпатській області планують розпочати видобуток солі

Раніше Фокус у своїй статті детально розповідав, яка продукція підприємств Донбасу зникає з полиць українських супермаркетів.

Також повідомлялося, що наприкінці липня ЗС РФ завдали чергового артилерійського удару по державному заводу "Артемсіль" у Соледарі.

Варто також зазначити, що держпідприємство "Артемсіль" повністю зупинило свою роботу у квітні та вивезло запас готової продукції з прифронтової Донецької області.