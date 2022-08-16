В Украине может значительно подорожать сахар, в стране не будет работать треть производителей

Главной причиной простоя предприятий называют высокую стоимость газа, из-за чего производство сахара приносит только убытки. Ранее повышение тарифов уже сказалось на подорожании продукта.

Заместитель директора Гнидавского сахарного завода Александр Никишин рассказал о проблемах, с которыми столкнулась отрасль.

"В этом году у нас две проблемы – война и цена на энергоносители. В Европе газ стоит уже больше $2 тыс, — подчеркнул он. — Если бы Гнидавский сахарный завод работал только на газе, то ежесуточно мы должны отдать минимум 400 т сахара только на газ, при том, что завод будет производить 600-700 т в сутки, а еще нужно рассчитаться с хозяйствами-свеклосдатчиками, платить заработную плату людям, обслуживать предприятие".

По словам Никишина, стоимость коммерческого газа, который предлагают предприятиям, настолько высока, что проще вообще не запускать заводы, ведь производство сахара при таких тарифах приносит только убытки. Именно поэтому в 2022 году в Украине будет работать только 22 сахарных завода, еще 10 заводов решили не запускать.

Замдиректора предприятия подчеркивает, что сейчас оно сосредоточено на выполнении нескольких задач: переработать сырье, полученное от предприятий-свеклосдатчиков, и сохранить производственный коллектив, ведь длительный простой повлечет за собой и порчу оборудования.

Напомним, уже в прошлом году в Украине средние цены на сахар выросли почти вдвое. На это в том числе повлияло сокращение производства и повышение тарифов на газ и электроэнергию.

Как сообщалось, с мая по июнь 2022 года стоимость сахара в Украине повысилась на 10,9%.