В Україні може значно подорожчати цукор, в країні не працюватиме третина виробників

Головною причиною простою підприємств називають високу вартість газу, через що виробництво цукру завдає лише збитків. Раніше підвищення тарифів позначилося на подорожчанні продукту.

Заступник директора Гнідавського цукрового заводу Олександр Нікішин розповів про проблеми, з якими зіткнулася галузь.

"Цього року в нас дві проблеми — війна і ціна на енергоносії. У Європі газ коштує вже понад $2 тис., — наголосив він. — Якби Гнідавський цукровий завод працював тільки на газі, то щодобово ми маємо віддати мінімум 400 т цукру лише на газ за умови, що завод вироблятиме 600-700 т на добу, а ще треба розрахуватися з господарствами-бурякоздавачами, платити заробітну плату людям, обслуговувати підприємство".

За словами Нікішина, вартість комерційного газу, який пропонують підприємствам, настільки висока, що простіше взагалі не запускати заводи, адже виробництво цукру за таких тарифів завдає лише збитків. Саме тому у 2022 році в Україні працюватиме лише 22 цукрові заводи, ще 10 заводів вирішили не запускати.

Заступник директора підприємства наголошує, що зараз воно зосереджено на виконанні кількох завдань: переробити сировину, отриману від підприємств-бурякоздавачів, і зберегти виробничий колектив, адже тривалий простій спричинить і псування обладнання.

Нагадаємо, вже минулого року в Україні середні ціни на цукор зросли майже вдвічі. На це, зокрема, вплинуло скорочення виробництва та підвищення тарифів на газ та електроенергію.

Як повідомлялося, з травня по червень 2022 року вартість цукру в Україні підвищилася на 10,9%.