Еще 200 млн евро от Италии: будут ли у правительства деньги на зарплаты учителям

Сегодня в Министерстве финансов сообщили о получении льготного кредита в сумме 200 млн. евро от Италии. Также там говорят, что госбюджет справляется с нагрузкой по выплате зарплат учителям.

Украина продолжает получать кредиты и гранты от европейских стран для поддержки расходов государственного бюджета. Сегодня новый кредит поступил от Италии. Как сообщает Министерство финансов, сумма кредита – 200 млн. евро, а средства предоставлены на 15 лет. При этом, процентная ставка по кредиту – 0% годовых. Деньги будут направлены на зарплаты учителям украинских школ.

"Полученные средства будут направлены на обеспечение расходов на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования", — отмечают в Минфине.

Там напомнили, что кредитный договор был подписан 5 августа между Украиной в лице Министра финансов Украины, как заемщиком, и Правительством Итальянской Республики в лице министра экономики и финансов Италии, как кредитором.

В министерстве также сообщили, что образовательная субвенция перечисляется из государственного в местные бюджеты дважды в месяц вовремя и в полном объеме.

Всего в госбюджете на 2022 год учтено 97,2 млрд. грн. на выплату заработной платы учителям путем предоставления громадам образовательной субвенции.

"По данным Государственной казначейской службы Украины, на 12 августа 2022 года расходы образовательной субвенции на выплату заработной платы педагогическим работникам учреждений общего среднего образования профинансированы в объеме 65,6 млрд. грн. За семь месяцев текущего года кассовые расходы образовательной субвенции составили 57,8 млрд. грн.", — отметили в Минфине.

Ранее Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине дополнительного кредита в размере 1 млрд. евро, а второй транш финансовой поддержки Евросоюза Украине составит 8 млрд. евро.

Как уже писал Фокус, Украина до конца 2022 года рассчитывает получить кредит МВФ на сумму $15-20 млрд.

Напомним, Министерство финансов Украины ведет переговоры с кредиторами об отсрочке в выплате внешнего долга на 2023 год.