Ще 200 млн євро від Італії: чи будуть в уряду гроші на зарплати вчителям

Сьогодні у Міністерстві фінансів повідомили про отримання пільгового кредиту у сумі 200 млн євро від Італії. Також там кажуть, що держбюджет справляється із навантаженням із виплати зарплат вчителям.

Україна продовжує отримувати кредити та гранти від європейських країн для підтримки видатків державного бюджету. Сьогодні новий кредит надійшов від Італії. Як повідомляє Міністерство фінансів, сума кредиту — 200 млн євро, а кошти надано на 15 років. Водночас процентна ставка за кредитом — 0% річних. Гроші спрямують на заробітну плату вчителям українських шкіл.

"Отримані кошти спрямують на забезпечення витрат на заробітну плату педагогічних працівників установ загальної середньої освіти", — зазначають у Мінфіні.

Там нагадали, що кредитний договір підписаний 5 серпня між Україною в особі Міністра фінансів України як позичальником та Урядом Італійської Республіки в особі міністра економіки та фінансів Італії як кредитором.

У міністерстві також повідомили, що освітня субвенція перераховується з державного до місцевих бюджетів двічі на місяць вчасно та в повному обсязі.

Загалом у держбюджеті на 2022 рік враховано 97,2 млрд грн на виплату заробітної плати вчителям шляхом надання громадам освітньої субвенції.

За даними Державної казначейської служби України, на 12 серпня 2022 року витрати освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам установ загальної середньої освіти профінансовано в обсязі 65,6 млрд грн. За сім місяців поточного року касові витрати освітньої субвенції склали 57,8 млрд грн", — зазначили у Мінфіні.

Раніше Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні додаткового кредиту у розмірі 1 млрд євро, а другий транш фінансової підтримки Євросоюзу Україні становитиме 8 млрд євро.

Як уже писав Фокус, Україна до кінця 2022 року розраховує отримати кредит МВФ на суму $15-20 млрд.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України веде переговори з кредиторами щодо відстрочення у виплаті зовнішнього боргу на 2023 рік.