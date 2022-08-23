Зарплаты снова обвалились: где в Украине еще платят выше 20 тысяч в месяц

Рынок труда в Украине постепенно восстанавливается после полного падения в начале войны, но платят все еще очень мало. Исключение — самые крупные города страны.

Из-за полномасштабной войны в Украине рынок труда очень пострадал, поэтому многие украинцы сейчас получают меньшие суммы зарплат по сравнению с довоенными. При этом, лидерство по средней заработной плате на шестой месяц войны с Россией удерживает Киев. Об этом сказано в исследовании кадрового портала grc.ua.

По их данным, столичные работодатели в среднем предлагают в открытых вакансиях 28,7 тыс. грн ежемесячной компенсации. В июле средний уровень зарплат в Киеве держался на уровне 29,5 тыс. грн, то есть в августе зарплаты снизились на 2,7%.

Что с зарплатами в других областях Украины в августе

В Одесской области в августе 2022 года компании предлагают в среднем 25,8 тыс. грн. ежемесячной компенсации. В Днепропетровской области средняя зарплата составляет 23,1 тыс. грн.

Примечательно, что вакансии Львова и области в августе занимают вторую строчку рейтинга регионов с наибольшим количеством предложений. Но средняя заработная плата, которую предлагают работодатели Львовской области, занимает только четвертую позицию по размеру и составляет 22 тыс. грн.

В пятерку регионов с самой высокой средней зарплатой в августе также попала Закарпатская область, хотя разница с другими регионами лидерами ощутима. В Ужгороде и области работодатели в среднем предлагают всего 16,2 тыс. грн.

Аналитики также рассказали о регионах с положительной динамикой средней зарплаты в открытых вакансиях. В частности, на 43,5% выросла средняя зарплата в Днепропетровской области. Если в июле здесь предлагали в среднем 16,1 тыс. грн. в месяц, то уже в августе средняя зарплата работодатели предлагали 23,1 тыс. грн.

[ + – ] Где в Украине самые большие зарплаты на фоне войны Фото: grc.ua

Три месяца подряд повышается зарплата в предлагаемых вакансиях в Одесской области. За последний месяц выплаты стали больше на 14,7% – с 22,5 тыс. грн. в июле до 25,8 тыс. грн. в августе.

В Черновицкой области, где с апреля держались на довоенном уровне, в августе предлагают низкие оклады – в среднем, 12,5 тыс грн, что на 26,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Похожая ситуация в Тернопольской области. В августе работодатели Тернопольщины в среднем предлагают 11,1 тыс. грн., или на 22,4% меньше, чем в июле.

Наибольшее же падение рынка труда и снижение средней месячной заработной платы произошло в Харькове и Харьковской области. Здесь в августе предлагают самые низкие в Украине зарплаты: по сравнению с июлем уровень зарплат снизился на 41% (с 18 тыс. грн. в июле до 10,6 тыс. грн. в августе).

В других регионах, показавших негативную динамику средних заработных плат, снижение было не столь ощутимо:

Запорожская область – 15,8 тыс. грн (-7,6%);

Сумская область – 11,7 тыс. грн (-6,4%);

Киев – 2,7 тыс. грн. (-2,7%);

Закарпатская область – 16,2 тыс. грн. (-2,4%);

Винницкая область – 13,3 тыс. грн. (-2,2%).

У кого самые высокие зарплаты в Украине

Тройка лидеров с высокими средними окладами в течение нескольких военных месяцев, по данным grc.ua, неизменна и выглядит так:

сфера IT;

высший менеджмент;

консалтинг.

В августе в открытых вакансиях предлагают также неплохие зарплаты в сфере бухгалтерского и управленческого учета и маркетинга, рекламы и PR.

Самые низкие зарплаты на протяжении войны у специалистов без опыта работы, охранников, у рабочих профессий, работников сферы HoReCa и у домашнего персонала.

[ + – ] Среди каких профессий в Украине самые большие зарплаты

"Следует отметить, что ощутимое падение заработных плат в целом по Украине во всех профессиональных сферах началось в апреле. Сейчас ситуация более или менее стабилизировалась", — говорится в исследовании grc.ua.

Напомним, подробно уровень зарплат в Украине для разных профессий Фокус анализирует в своем обзоре "Когда зарплата не в радость. Как и почему меняются доходы украинцев во время войны".

Также в ходе опроса Фокус выяснил, что существенное уменьшение доходов или их исчезновение затронуло более половины граждан.

Как сообщалось, зарплаты чиновников в Украине сократили, однако многие продолжили в военное время получать десятки тысяч в виде надбавок и отпускных.