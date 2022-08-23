Зарплати знову обвалилися: де в Україні ще платять понад 20 тисяч на місяць

Ринок праці в Україні поступово відновлюється після повного падіння на початку війни, але платять досі дуже мало. Виняток — найбільші міста країни.

Через повномасштабну війну в Україні ринок праці дуже постраждав, тому багато українців зараз отримують менші суми зарплат порівняно з довоєнними. При цьому лідерство за середньою заробітною платою на шостий місяць війни з Росією утримує Київ. Про це сказано у дослідженні кадрового порталу grc.ua.

За їхніми даними, столичні роботодавці здебільшого пропонують у відкритих вакансіях 28,7 тис. грн щомісячної компенсації. У липні середній рівень зарплат у Києві тримався на рівні 29,5 тис. грн, тобто в серпні зарплати знизилися на 2,7%.

Що із зарплатами в інших областях України в серпні

В Одеській області в серпні 2022 року компанії пропонують переважно 25,8 тис. грн щомісячної компенсації. У Дніпропетровській області середня зарплата становить 23,1 тис. грн.

Цікаво, що вакансії Львова й області у серпні займають другий рядок рейтингу регіонів із найбільшою кількістю пропозицій. Але середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці Львівської області, займає лише четверту позицію за розміром і становить 22 тис. грн.

До п'ятірки регіонів із найвищою середньою зарплатою у серпні також потрапила Закарпатська область, хоча різниця з іншими регіонами лідерами відчутна. В Ужгороді й області роботодавці переважно пропонують лише 16,2 тис. грн.

Аналітики також розповіли про регіони з позитивною динамікою середньої зарплати у відкритих вакансіях. Зокрема, на 43,5% зросла середня зарплата в Дніпропетровській області. Якщо в липні тут пропонували здебільшого 16,1 тис. грн на місяць, то вже в серпні середню зарплату роботодавці пропонували 23,1 тис. грн.

[ + – ] Де в Україні найбільші зарплати на фоні війни Фото: grc.ua

Три місяці поспіль підвищується зарплата у запропонованих вакансіях в Одеській області. За останній місяць виплати стали більшими на 14,7% — із 22,5 тис. грн у липні до 25,8 тис. грн у серпні.

У Чернівецькій області, де з квітня трималися на довоєнному рівні, у серпні пропонують низькі оклади — переважно 12,5 тис. грн, що на 26,9% менше порівняно з попереднім місяцем.

Схожа ситуація у Тернопільській області. У серпні роботодавці Тернопільщини здебільшого пропонують 11,1 тис. грн, або на 22,4% менше, ніж у липні.

Найбільше ж падіння ринку праці та зниження середньої місячної заробітної плати відбулося в Харкові та Харківській області. Тут у серпні пропонують найнижчі в Україні зарплати: порівняно з липнем рівень зарплат знизився на 41% (з 18 тис. грн у липні до 10,6 тис. грн у серпні).

В інших регіонах, що показали негативну динаміку середніх заробітних плат, зниження було не таке відчутне:

Запорізька область — 15,8 тис. грн (-7,6%);

Сумська область — 11,7 тис. грн (-6,4%);

Київ — 2,7 тис. грн (-2,7%);

Закарпатська область — 16,2 тис. грн (-2,4%);

Вінницька область — 13,3 тис. грн (-2,2%).

У кого найвищі зарплати в Україні

Трійка лідерів із високими середніми окладами протягом кількох воєнних місяців, за даними grc.ua, незмінна і виглядає так:

сфера ІТ;

вищий менеджмент;

консалтинг.

У серпні у відкритих вакансіях пропонують також непогані зарплати у сфері бухгалтерського й управлінського обліку та маркетингу, реклами та PR.

Найнижчі зарплати протягом війни у фахівців без досвіду роботи, охоронців, у робітничих професій, працівників сфери HoReCa та домашнього персоналу.

[ + – ] Серед яких професій в Україні найбільші зарплати

"Варто зазначити, що відчутне падіння заробітних плат загалом по Україні в усіх професійних сферах почалося у квітні. Зараз ситуація більш-менш стабілізувалася", — йдеться у дослідженні grc.ua.

Нагадаємо, докладно рівень зарплат в Україні для різних професій Фокус аналізує у своєму огляді "Коли зарплата не на радість. Як і чому змінюються прибутки українців під час війни".

Також у процесі опитування Фокус з'ясував, що суттєве зменшення доходів або їхнє зникнення торкнулося понад половини громадян.

Як повідомлялося, зарплати чиновників в Україні скоротили, проте багато хто продовжив у воєнний час отримувати десятки тисяч як надбавки та відпускні.