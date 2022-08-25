Избавят Европу от проблем: Канада передаст Германии все турбины для "Северного потока"

Канадские власти уверены, что в России использовали бы отказ Канады вернуть турбину, чтобы обвинить санкционные решения в дефиците энергии в Европе.

Власти Канады вернут пять турбин для российского газопровода "Северный поток", хотя эксплуатирующая трубопровод компания отказалась принять одну турбину, которую уже вернули в Германию. Об этом заявила в интервью телеканалу CBC глава МИДа Канады Мелани Жоли, сообщает "Экономическая правда".

Она объяснила, что Канада не хочет, чтобы у президента России Владимира Путина была любая возможность использовать "свои энергетические потоки в Европу" в качестве средства давления. Ранее в Канаде говорили, что турбины для российского газопровода необходимо вернуть, чтобы обеспечить поставку газа для Германии. Также канадские власти уверены, что в России использовали бы отказ Канады вернуть турбину, чтобы перенаправить вину за нехватку энергии в Европе на санкции против Москвы.

Напомним, 11 июля "Газпром" объявил об остановке прокачки газа в Европу через "Северный поток". Монополист это решение объяснил тем, что Канада не вернула газотурбину производства Siemens после ремонта. Ранее правительство Германии призывало канадские власти вернуть России оборудование, попавшее под санкции, поскольку это позволяет Кремлю не запускать прокачку газа через трубопровод.

Позже стало известно, что Канада вернет "Газпрому" турбину Siemens и усилит санкции против страны-агрессора. МИД Украины, в свою очередь, выступил против такой инициативы Оттавы и предупредил, что Россия продолжит использовать энергетику, как метод влияния на другие страны.

Тем временем, 22 августа спотовая цена газа в Европе впервые с марта 2022 года превысила отметку в $2800 за тысячу кубометров. Резкий скачок цен произошел на фоне заявлений российского "Газпрома" о приостановке транспортировки газа по газопроводу "Северный поток" с 31 августа по 2 сентября для ремонта единственной рабочей турбины.