Позбавлять Європу проблем: Канада передасть Німеччині всі турбіни для "Північного потоку"

Канадська влада впевнена, що в Росії використали б відмову Канади повернути турбіну, щоб звинуватити санкційні рішення в дефіциті енергії в Європі.

Влада Канади повере п'ять турбін для російського газопроводу "Північний потік", хоча компанія, що експлуатує трубопровід, відмовилася прийняти одну турбіну, яку вже повернули в Німеччину. Про це заявила в інтерв'ю телеканалу CBC глава МЗС Канади Мелані Жолі, повідомляє "Економічна правда".

Вона пояснила, що Канада не хоче, щоб у президента Росії Володимира Путіна була будь-яка можливість використовувати "свої енергетичні потоки в Європу" як засіб тиску. Раніше в Канаді говорили, що турбіни для російського газопроводу необхідно повернути, щоб забезпечити постачання газу для Німеччини. Також канадська влада впевнена, що в Росії використала б відмову Канади повернути турбіну, щоб перенаправити провину за брак енергії в Європі на санкції проти Москви.

Нагадаємо, 11 липня "Газпром" оголосив про зупинення прокачування газу в Європу через "Північний потік". Монополіст це рішення пояснив тим, що Канада не повернула газотурбіну виробництва Siemens після ремонту. Раніше уряд Німеччини закликав канадську владу повернути Росії обладнання, що потрапило під санкції, оскільки це дозволяє Кремлю не запускати прокачування газу через трубопровід.

Пізніше стало відомо, що Канада поверне "Газпрому" турбіну Siemens і посилить санкції проти країни-агресора. МЗС України, зі свого боку, виступило проти такої ініціативи Оттави та попередило, що Росія продовжить використовувати енергетику як метод упливу на інші країни.

Водночас 22 серпня спотова ціна газу в Європі вперше з березня 2022 року перевищила позначку $2800 за тисячу кубометрів. Різкий стрибок цін стався на тлі заяв російського "Газпрому" про припинення транспортування газу за допомогою газопроводу "Північний потік" із 31 серпня по 2 вересня для ремонту єдиної робочої турбіни.