Налоговая амнистия: Гетманцев рассказал, сколько задекларировали украинцы

Декларации с начала кампании уже подали 479 граждан, а сумма задекларированного к уплате сбора составляет 270 млн грн.

Сумма амнистированных активов с 1 сентября 2021 года, когда стартовала кампания добровольного декларирования средств, выросла до 4,5 млрд грн. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Несмотря на войну, граждане активно продолжают выводить из тени средства и начинают свою финансовую жизнь с чистого листа", – сказано в сообщении.

Чиновник также отметил, что всего было заявлено 479 деклараций сумма сбора в бюджет составляет 269,2 млн. грн.

Декларирование доходов в рамках налоговой амнистии — добровольная процедура, которая будет действовать до марта 2023 года. При этом следует понимать, что налоговая амнистия — это последняя возможность для физических лиц сделать легальным свое состояние и избежать ответственности за уклонение от уплаты налогов. В частности, это касается лиц, получавших зарплату "в конверте", осуществлявших предпринимательскую деятельность без уплаты налогов, утаивших от налогообложения иностранные доходы и т. д.

Напомним, согласно условиям налоговой амнистии, украинцы могут задекларировать недвижимость, валюту, авто и другие ценные вещи. В результате поданной декларации физлицу придется заплатить разовый налог в размере от 2,5% до 9%.

Фокус уже писал, что в июне 2022 года Верховная Рада проголосовала за законопроект, которым предусматривается уголовная ответственности за недостоверное декларирование для госслужащих и лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили подозрение народному депутату Украины Сергею Шахову за невнесение в декларацию имущества на сумму около 60 млн гривен.