Податкова амністія: Гетманцев розповів, скільки задекларували українці

Декларації з початку кампанії вже подали 479 громадян, а сума задекларованого до сплати збору складає 270 млн грн.

Сума амністованих активів з 1 вересня 2021 року, коли стартувала кампанія добровільного декларування коштів, зросла до 4,5 млрд грн. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Попри війну, громадяни активно продовжують виводити з тіні кошти та починають своє фінансове життя з чистого аркуша", — сказано в повідомленні.

Чиновник також зазначив, що загалом заявлено 479 декларацій сума збору до бюджету становить 269,2 млн грн.

Декларування доходів у межах податкової амністії — добровільна процедура, яка діятиме до березня 2023 року. Водночас слід розуміти, що податкова амністія — це остання можливість для фізичних осіб зробити легальним свій статок та уникнути відповідальності за ухилення від сплати податків. Зокрема, це стосується осіб, які отримували зарплату "у конверті", здійснювали підприємницьку діяльність без сплати податків, прихованих від оподаткування іноземними доходами тощо.

Нагадаємо, згідно з умовами податкової амністії, українці можуть задекларувати нерухомість, валюту, авто та інші цінні речі. В результаті поданої декларації фізособі доведеться сплатити разовий податок у розмірі від 2,5 до 9%.

Фокус уже писав, що у червні 2022 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, яким передбачається кримінальна відповідальність за недостовірне декларування для держслужбовців та осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.

Раніше детективи Національного антикорупційного бюро України вручили підозру народному депутату Сергію Шахову за невнесення до декларації майна на суму близько 60 млн гривень.