Если нет стажа: как оформить пенсию официально не работающим украинцам

Такая возможность есть у украинцев, которые не работали официально с 2004 года.

Украинцы, которые с 2004 года работали без официального трудоустройства, для получения пенсии могут добровольно принять участие в системе общеобязательного государственного социального страхования. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Украинцам напомнили, что пенсионные выплаты в рамках солидарной системы назначаются при наличии необходимого страхового стажа, а размер выплат зависит от продолжительности страхового стажа и величины заработка, с которого уплачены взносы.

"Граждане, которые в определенные периоды с 2004 года официально не работали – не относились к категории застрахованных лиц. Если им не хватает страхового стажа для назначения пенсии, они могут заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования", — сказано в сообщении.

Как заключить договор?

Подписать документы о добровольной уплате единого взноса можно по месту жительства. Для этого нужно посетить налоговую с необходимыми документами:

заявлением вставленной формы,

копией трудовой книжки (при наличии),

выпиской из системы персонифицированного учета (ОК-5),

копией документа, удостоверяющего личность.

В Законе Украины от 08.07.2010 № 2464-VI "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" сказано о двух видаъ договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования: предусматривающие ежемесячную уплату единого социального взноса (заключается не менее чем на год) предусматривающие единовременную уплату единого социального взноса за истекший период (не ранее чем с 01.01.2004). Размер единого социального взноса, уплачиваемого ежемесячно, не может быть меньше минимального страхового взноса (на сегодня – 1430 грн).

При единовременной уплате единого социального взноса за предыдущие периоды, в которых человек не подлежал страхованию, сумма уплаченного взноса за каждый месяц такого периода вдвое больше: минимальный страховой взнос умножен на коэффициент "2". Единовременная уплата единого социального взноса производится одной суммой за весь период в течение 10 календарных дней с момента подписания договора.

Как ранее сообщал Фокус, в 2022 году Кабмин Украины планирует повысить пенсии в стране на 83%. По оценке властей в этом году средний размер пенсии в стране составит 4 533 гривны.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, высокие пенсии у украинцев появятся с внедрением обязательной накопительной пенсии. Тот факт, что она не была введена ранее, глава правительства назвал "преступлением".