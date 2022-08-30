Якщо немає стажу: як оформити пенсію українцям, які офіційно не працюють

Таку можливість мають українці, які не працювали офіційно з 2004 року.

Українці, котрі з 2004 року працювали без офіційного працевлаштування, для отримання пенсії можуть добровільно взяти участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Українцям нагадали, що пенсійні виплати в межах солідарної системи призначаються за наявності необхідного страхового стажу, а розмір виплат залежить від тривалості страхового стажу та величини заробітку, з якого сплачено внески.

"Громадяни, які у певні періоди з 2004 року офіційно не працювали — не належали до категорії застрахованих осіб. Якщо їм не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, вони можуть укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування", — йдеться у повідомленні.

Як укласти договір?

Підписати документи про добровільну сплату єдиного внеску можна за місцем проживання. Для цього потрібно відвідати податкову з необхідними документами:

заявою вставленої форми,

копією трудової книжки (за наявності),

випискою із системи персоніфікованого обліку (ОК-5),

копією документа, що засвідчує особу.

У Законі України від 08.07.2010 № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" сказано про два види договорів про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування: які передбачають щомісячну сплату єдиного соціального внеску (укладається на рік) які передбачають одноразову сплату єдиного соціального внеску за минулий період (не раніше ніж з 01.01.2004). Розмір єдиного соціального внеску, що сплачується щомісяця, не може бути меншим від мінімального страхового внеску (на сьогодні — 1430 грн).

За одноразової сплати єдиного соціального внеску за попередні періоди, у яких людина не підлягала страхуванню, сума сплаченого внеску за кожен місяць такого періоду вдвічі більша: мінімальний страховий внесок помножено на коефіцієнт "2". Одноразова сплата єдиного соціального внеску провадиться однією сумою за весь період протягом 10 календарних днів з моменту підписання договору.

Як раніше повідомляв Фокус, у 2022 році Кабмін України планує підвищити пенсії в країні на 83%. За оцінкою влади цього року, середній розмір пенсії в країні складе 4 533 гривні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що високі пенсії в українців з'являться з впровадженням обов'язкової накопичувальної пенсії. Той факт, що її не ввели раніше, глава уряду назвав "злочином".