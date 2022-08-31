Запреты сняты: Кабмин снял ограничения для выплат за приют переселенцев

Кроме того, с началом отопительного сезона размер выплат будет увеличен вдвое.

Кабмин Украины расширил программу компенсации расходов на временное размещение внутренне перемещенных лиц. Соответствующее решение принято на заседании правительства 30 августа.

Правительство, в частности, отменило возрастные ограничения в рамках программы "Прихисток": теперь получить компенсацию за предоставленное жилье для бежавших от войны украинцев может любой гражданин.

По словам вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных украинских территорий Ирины Верещук, деньги для финансирования программы выделит Общество Красного Креста Украины.

Сколько платят украинцам за приют переселенцев

Сейчас за одного принятого переселенца украинская семья получает от государства по 450 грн. Но уже этой осенью, с началом отопительного сезона, размер выплат планируют увеличить до 900 грн.

"Ведутся переговоры о повышении размера компенсации на отопительный период в два раза — около 900 грн/месяц на одного человека", — отметила отметили Ирина Верещук.

Каким будет предстоящий отопительный сезон в Украине

Тем временем глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью изданию The Guardian посоветовал украинцам запастись теплой одеждой и одеялами, потому как отопительный сезон 2022/2023 будет очень сложным.

По его словам, температура в жилых помещениях этой зимой будет на уровне 17-18 градусов — на четыре градуса ниже нормы. Кроме того, сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше обычного. Многие аспекты проведения отопительного сезона будут зависеть от поддержки со стороны международных партнеров, ведь Украина нуждается в финансах для импорта газа.

Ранее Фокус писал о том, что украинские власти планируют в течение следующих 5-6 месяцев построить пятиэтажные дома в 16 областях для переселенцев.

Также украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для восстановления инфраструктуры Украины после полномасштабной войны может понадобиться от 600 до 800 млрд долларов.