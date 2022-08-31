Заборони зняли: Кабмін зняв обмеження для виплат за притулок переселенців

Крім того, з початком опалювального сезону розмір виплат збільшать удвічі.

Кабмін України розширив програму компенсації видатків на тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 30 серпня.

Уряд, зокрема, скасував вікові обмеження в межах програми "Прихисток": тепер отримати компенсацію за надане житло для українців, які втекли від війни, може будь-який громадянин.

За словами віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих українських територій Ірини Верещук, гроші на фінансування програми виділить Товариство Червоного Хреста України.

Скільки платять українцям за притулок переселенців

Наразі за одного прийнятого переселенця українська родина отримує від держави по 450 грн. Але вже восени, з початком опалювального сезону, розмір виплат планують збільшити до 900 грн.

"Ведуться переговори щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період вдвічі — близько 900 грн/місяць на одну особу", — зазначила Ірина Верещук.

Яким буде майбутній опалювальний сезон в Україні

Тим часом глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю виданню The Guardian порадив українцям запастися теплим одягом та ковдрами, бо опалювальний сезон 2022/2023 буде дуже складним.

За його словами, температура в житлових приміщеннях цієї зими буде на рівні 17-18 градусів — на чотири градуси нижче за норму. Крім того, сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж звичайно. Багато аспектів проведення опалювального сезону залежатимуть від підтримки з боку міжнародних партнерів, адже Україна потребує фінансів для імпорту газу.

Раніше Фокус писав про те, що українська влада планує протягом наступних 5-6 місяців збудувати п'ятиповерхові будинки в 16 областях для переселенців.

Також український президент Володимир Зеленський заявив, що для відновлення інфраструктури України після повномасштабної війни може знадобитися від 600 до 800 млрд. доларів.