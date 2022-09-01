Война – не помеха: сколько денег в бюджет собрали внутри страны

Большая часть внутренних поступлений пришла из таможенной службы и Национального банка.

Собственные поступления в государственный бюджет Украины в последний месяц лета 2022 года составили 134 миллиарда гривен. Об этом в своем Telegram-канале заявил замглавы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

По его информации, из общей суммы поступлений 93 млрд грн перечислила налоговая служба и таможня, 10,8 млрд грн – от военных облигаций, а еще 30 млрд грн – от Нацбанка.

В частности, поступления от налоговой в августе составили 70 млрд грн — это на 17% больше, чем годом ранее, с учетом возврата НДС (7-9 млрд) – 63 млрд. При этом налога на прибыль было собрано на 17 млрд грн меньше запланированных показателей, но перевыполнение плана по акцизам на табак, спирт и другие поступления покрыли недостачу.

А вот таможня в прошлом месяце увеличила поступления на 7 млрд грн по сравнению с июлем и установила рекорд с начала войны – 30 млрд грн. Ярослав Железняк считает, что этому способствовали разблокировка украинских портов, а также курс и инфляция.

Война и бюджет

Объем дефицита бюджета вырастет почти в шесть раз, чем планировалось до войны. Так, плановые государственные заимствования могут увеличиться до 1,488 трлн грн. При этом предельный объем дефицита государственного бюджета вырастет до 1,106 трлн грн — в 5,9 раза больше, чем планировалось в первом варианте бюджета на 2022 год. Увеличится и объем государственного долга — до 3,64 трлн грн. Рост – на 33,7% с начала 2022-го.

Кроме того, показатель плановых государственных заимствований увеличится на 919,6 млрд грн, после согласования кредита для "Нафтогаза" на закупку газа.

Ранее Фокус писал, что Верховная Рада поддержала возвращение акцизов на топливо. Законопроект устанавливает акциз на бензин и дизель в размере 100 евро за 1000 литров. Такая же ставка вводится и для альтернативных видов топлива с содержанием этанола. А вот акциз на газ в Украине будет меньшим – 52 евро за 1000 литров.

На возвращении акцизов на топливо настаивает Кабинет Министров — это поможет пополнить госбюджет. В правительстве считают, что они не повлияют на стоимость бензина и дизеля. Такого же мнения придерживаются и эксперты отрасли.