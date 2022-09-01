Війна — не завада: скільки грошей у бюджет зібрали всередині країни

Більшість внутрішніх надходжень прийшла з митної служби та Національного банку.

Власні надходження до державного бюджету України в останній місяць літа 2022 року становили 134 мільярди гривень. Про це у своєму Telegram-каналі заявив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

За його інформацією, із загальної суми надходжень 93 млрд грн перерахувала податкова служба та митниця, 10,8 млрд грн — від військових облігацій, а ще 30 млрд грн — від Нацбанку.

Зокрема, надходження від податкової в серпні становили 70 млрд грн — це на 17% більше, ніж роком раніше, з урахуванням повернення ПДВ (7-9 млрд) — 63 млрд. До того ж податку на прибуток зібрали на 17 млрд грн менше від запланованих показників, але перевиконання плану з акцизів на тютюн, спирт та інші надходження покрили нестачу.

А ось митниця минулого місяця збільшила надходження на 7 млрд грн порівняно з липнем і встановила рекорд із початку війни — 30 млрд грн. Ярослав Железняк вважає, що цьому сприяло розблокування українських портів, а також курс та інфляція.

Війна та бюджет

Обсяг дефіциту бюджету зросте майже в шість разів, ніж планувалося до війни. Так, планові державні запозичення можуть збільшитися до 1,488 трлн грн. Водночас граничний обсяг дефіциту державного бюджету зросте до 1,106 трлн грн — у 5,9 разу більше, ніж планувалося в першому варіанті бюджету на 2022 рік. Збільшиться й обсяг державного боргу — до 3,64 трлн грн. Зростання — на 33,7% із початку 2022-го.

Крім того, показник планових державних запозичень збільшиться на 919,6 млрд грн після погодження кредиту для "Нафтогазу" на закупівлю газу.

Раніше Фокус писав, що Верховна Рада підтримала повернення акцизів на пальне. Законопроєкт встановлює акциз на бензин і дизель у розмірі 100 євро за 1000 літрів. Така ж ставка запроваджується й для альтернативних видів палива із вмістом етанолу. А ось акциз на газ в Україні буде меншим — 52 євро за 1000 літрів.

На поверненні акцизів на пальне наполягає Кабінет Міністрів — це допоможе поповнити держбюджет. В уряді вважають, що вони не вплинуть на вартість бензину й дизелю. Такої ж думки дотримуються й експерти галузі.