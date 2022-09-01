Цель — замедлить рубль: Россия закупит юаней и других "дружественных" валют на $70 млрд

Закупка валют Китая и других стран приведет к падению курса российской валюты, прогнозируют эксперты.

РФ планирует в этом году закупить китайских юаней и других "дружественных" валют на сумму в 70 млрд долларов, чтобы замедлить рост рубля. Об этом пишет издание Bloomberg.

По данным журналистов, закупка такой суммы в валютах дружественных России стран является свидетельством отхода от более чем десятилетней практики по накоплению сбережений в долларах и евро на фоне масштабных санкций, введенных Соединенными Штатами и их союзниками. На фоне этих новостей рост показали китайский юань, китайская лира и индийская рупия.

В публикации отмечается, что после начала полномасштабного вторжения в Украину около половины из 640 млрд долларов международных валютных резервов РФ были заблокированы.

"В новой ситуации накапливать ликвидные валютные резервы на будущие кризисы крайне сложно и нецелесообразно. Замороженные 300 миллиардов долларов не помогли России; напротив, они стали уязвимостью и символом упущенных возможностей", — говорится во внутреннем секретном документе, который попал в распоряжение журналистов.

В публикации также говорится, что покупка "дружественных" валют может быть проблематичной для РФ, так как это потребует отдельного соглашения с Китаем, которого будет очень трудно достичь в условиях существующего кризиса. Другие валюты, такие как дирхам ОАЭ, подвержены "высоким политическим рискам", так как правительства могут изменить свою политику в отношении государства, а турецкая лира в последнее время сталкивается с серьезными рисками ослабления, говорится в документе.

Тем не менее, в краткосрочной перспективе, когда доходы от экспорта нефти и газа будут способны поддерживать рубль, власти РФ смогут выделить 4,4 трлн рублей (около 70 млрд долларов) на покупку "дружественных" валют.

По мнению Натальи Лавровой, главного экономиста московской финансовой группы БКС, покупка валюты на 70 млрд долларов может привести к падению курса рубля до 75-80 за доллар с текущих 60.

Согласно плану, предварительно утвержденному российским правительством, в случае покупки юаней их планируется продать через 3-5 лет.

Отметим, что экономика России ориентирована на экспорт. Это значит, что государственная казна пополняется в первую очередь за счет налогов на доход, полученный от продажи ресурсов. Чем ниже курс вырученной иностранной валюты, тем меньше рублей получат в виде налогов бюджеты страны и регионов, что в конечном итоге приведет к стагнации.

Помимо этого существует такое понятие, как "голландская болезнь". Это экономический феномен, при котором в государстве, сильно ориентированном на экспорт сырья, начинают деградировать высокотехнологические отрасли. Таким образом, слишком крепкая национальная валюта провоцирует застой в развитии науки и перспективных сфер экономики.

Напомним, по данным аналитиков, полномасштабное российское вторжение в Украину отбросило экономику РФ на четыре года назад по итогам первого квартала после нападения.

Ранее в Минфине США ранее прогнозировали, что Россию ждет самый глубокий экономический кризис за последние 28 лет. В этом году экономика РФ должна упасть на 12%.