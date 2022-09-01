Мета — уповільнити рубль: Росія закупить юанів та інших "дружніх" валют на $70 млрд

Закупівля валют Китаю та інших країн призведе до падіння курсу російської валюти, прогнозують експерти.

РФ планує цього року закупити китайських юанів та інших "дружніх" валют на суму 70 млрд доларів, щоб уповільнити зростання рубля. Про це пише видання Bloomberg.

За даними журналістів, закупівля такої суми у валютах дружніх Росії країн є свідченням відходу від більш ніж десятирічної практики щодо накопичення заощаджень у доларах і євро на тлі масштабних санкцій, запроваджених Сполученими Штатами та їхніми союзниками. На тлі цих новин зростання показали китайський юань, турецька ліра й індійська рупія.

У публікації зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну близько половини з 640 млрд доларів міжнародних валютних резервів РФ було заблоковано.

"У новій ситуації накопичувати ліквідні валютні резерви на майбутні кризи вкрай складно та недоцільно. Заморожені 300 мільярдів доларів не допомогли Росії; навпаки, вони стали вразливістю та символом втрачених можливостей", — ідеться у внутрішньому секретному документі, який потрапив у розпорядження журналістів.

У публікації також ідеться, що купівля "дружніх" валют може бути проблематичною для РФ, оскільки це вимагатиме окремої угоди з Китаєм, якої буде дуже важко досягти в умовах кризи, що існує. Інші валюти, такі як дирхам ОАЕ, схильні до "високих політичних ризиків", оскільки уряди можуть змінити свою політику щодо держави, а турецька ліра останнім часом стикається з серйозними ризиками ослаблення, йдеться в документі.

Тим не менш, у короткостроковій перспективі, коли доходи від експорту нафти і газу будуть здатні підтримувати рубль, влада РФ зможе виділити 4,4 трлн рублів (близько 70 млрд доларів) на купівлю "дружніх" валют.

На думку Наталії Лаврової, головної економістки московської фінансової групи БКС, купівля валюти на 70 млрд доларів може призвести до падіння курсу рубля до 75-80 за долар із поточних 60.

Згідно з планом, попередньо затвердженим російським урядом, у разі купівлі юанів їх планується продати за 3-5 років.

Зазначимо, що економіка Росії орієнтована на експорт. Це означає, що державна скарбниця поповнюється насамперед за рахунок податків на дохід, одержаний від продажу ресурсів. Чим нижче курс вирученої іноземної валюти, тим менше рублів отримають у вигляді податків бюджети країни та регіонів, що зрештою призведе до стагнації.

Крім цього, існує таке поняття як "голландська хвороба". Це економічний феномен, за якого в державі, сильно орієнтованій на експорт сировини, починають деградувати високотехнологічні галузі. Отже, надто міцна національна валюта провокує застій у розвитку науки та перспективних сфер економіки.

Нагадаємо, за даними аналітиків, повномасштабне російське вторгнення в Україну відкинуло економіку РФ на чотири роки тому за підсумками першого кварталу після нападу.

Раніше в Мінфіні США раніше прогнозували, що на Росію чекає найглибша економічна криза за останні 28 років. Цього року економіка РФ має впасти на 12%.