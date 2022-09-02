Выплаты переселенцам в Украине: Кабмин изменил порядок предоставления денег на проживание
Правительство приняло изменения в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным украинцам.
Кабмин изменил текст документа, в котором регулируется предоставление оказание помощи переселенцам. Изменения касаются "Порядка предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам", который утвержден постановлением от 20.03.2022 №332. Об этом сообщает Офис Омбудсмана.
Правительством, в частности, теперь предусмотрено:
- предоставление помощи переселенцам с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором общину, откуда переместилось лицо, включено в перечень тергромад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке);
- госпредприятие "Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики Украины" автоматически, без повторного обращения лиц, начисляет помощь при включении тергромады в указанный перечень тергромад;
- помощь назначается органом соцзащиты населения в течение десяти рабочих дней с даты поступления заявления о предоставлении помощи;
- в случае изменения места учета и неполучения пособия на проживание по предыдущему месту жительства/нахождения, выплата назначается по последнему месту учета.
Кроме того, помощь на проживание не будет предоставляться переселенцам, взятым на учет до 24 февраля 2022 года, за исключением лиц:
- получавших ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- повторно переместились с временно оккупированной Россией территории, с территории общин, расположенных в районе проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении или блокировании после 24 февраля 2022 года.
Переселенцы и денежная помощь
Недавно Кабмин утвердил решение, по которому переселенцы, которые подавали электронную заявку на получение выплат до 30 апреля, могут сделать это еще раз, но уже в режиме офлайн.
Теперь, чтобы получить деньги, ВПЛ необходимо прийти в орган соцзащиты населения и написать заявление, добавив к нему информацию, сохраненную на носителях, которая подтверждает факт подачи заявки через приложение "Дія".
Право на выплаты имеют лица, "которые повторно переместились с временно оккупированной территории Российской Федерацией территории Украины, территории территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или которые находятся во временной оккупации, окружении (блокировании) после 24 февраля 2022 года".
Ранее Фокус писал, что некоторым гражданам Украины, которые из-за российской агрессии выехали за границу, при возвращении могут выплатить денежную помощь в рамках программы Vidnova Ukraine.
Напомним, Кабинет министров вдвое увеличит намерен вдвое увеличить размер компенсации тем людям, которые приютили у себя внутренних переселенцев.