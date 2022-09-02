Виплати переселенцям в Україні: Кабмін змінив порядок надання грошей на проживання

Уряд ухвалив зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним українцям.

Кабмін змінив текст документа, в якому регулюється надання допомоги переселенцям. Зміни стосуються "Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам", який затверджено ухвалою від 20.03.2022 №332. Про це повідомляє Офіс Омбудсмана.

Урядом, зокрема, тепер передбачено:

надання допомоги переселенцям із першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому громаду, звідки перемістилася особа, додано до переліку тергромад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

держпідприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України" автоматично, без повторного звернення осіб, нараховує допомогу в разі додавання тергромади до зазначеного переліку тергромад;

допомога призначається органом соцзахисту населення протягом десяти робочих днів із дати надходження заяви про надання допомоги;

у разі зміни місця обліку та неотримання допомоги на проживання за попереднім місцем проживання/знаходження, виплата призначається за останнім місцем обліку.

Крім того, допомога на проживання не надаватиметься переселенцям, взятим на облік до 24 лютого 2022 року, за винятком осіб, які:

одержували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг;

повторно перемістилися з тимчасово окупованої Росією території, з території громад, які розташовані в районі проведення воєнних дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні чи блокуванні після 24 лютого 2022 року.

Переселенці та грошова допомога

Нещодавно Кабмін ухвалив рішення, за яким переселенці, котрі подавали електронну заявку на отримання виплат до 30 квітня, можуть зробити це ще раз, але вже в режимі офлайн.

Тепер, щоб отримати гроші, ВПО необхідно прийти до органу соцзахисту населення і написати заяву, додавши до неї інформацію, збережену на носіях, яка підтверджує факт подання заявки через додаток "Дія".

Право на виплати мають особи, "які повторно перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, території територіальних громад, розташованих у районі проведення воєнних (бойових) дій або які знаходяться в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) після 24 лютого 2022 року".

Раніше Фокус писав, що деяким громадянам України, які через російську агресію виїхали за кордон, після повернення можуть виплатити грошову допомогу в межах програми Vidnova Ukraine.

Нагадаємо, Кабінет міністрів має намір удвічі збільшити розмір компенсації тим людям, які дали прихисток у себе для внутрішніх переселенців.