В Украине назревает дефицит популярного вида мяса: магазины распродают старые запасы

Магазины в Украине распродают запасы свинины из глубокой заморозки, свежего товара почти нет.

В Украине цены на мясную продукцию остаются высокими и вряд ли стабилизируются в ближайшее время. Более того — скоро серьезно может подорожать свинина из-за нехватки объемов производства, сообщает издание AgroTimes.

Так, по словам директора крупной фермерской компании Алексея Соболева, сейчас украинцы в супермаркетах покупают свинину глубокой заморозки из запасов, а вот свежую продукцию в торговые точки практически не завозят.

"Мясокомбинатам очень тяжело найти свинину, а заказов на мясо много", – рассказал предприниматель.

Он добавил, что многие крупные украинские свинокомплексы попали под российскую оккупацию. Кроме того, ограничены поставки с предприятий прифронтовых районов Днепропетровской и Харьковской областей – из-за постоянных угроз обстрелов. Спрос на украинскую свинину при этом вырос.

"Поэтому на рынке есть определенный дефицит свинины, соответственно, есть и дефицит поросят. И поросята выросли в цене. Поэтому не думаю, что кто-то решится с нуля начать откормочный бизнес. А будет ли отрасль развиваться… строиться, пожалуй, немногие рискнут – даже в центральной Украине, разве что на западе", – отметил Алексей Соболев.

Как сильно подорожала свинина

Еще в мае 2022 года украинскую свинину продавали по 133 грн за килограмм. Продукция подорожала на 1,2% по сравнению с апрелем. Заметно подорожали не премиальные стейки и вырезки (+1,1 и 1,5 грн/кг), а "пикниковые" ошейки и грудинки (+3,2 и 3,5 грн/кг к средней цене апреля), отметили специалисты.

Подорожала и тазобедренная часть, прибавив 2,25 гривны за килограмм – до 116,6 грн/кг. Средние розничные цены на другие виды мяса (говядина, курятина, индюшатина) в мае остались на апрельском уровне.

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