В Україні назріває дефіцит популярного виду м'яса: магазини розпродують старі запаси

Магазини в Україні розпродують запаси свинини із глибокого заморожування, свіжого товару майже немає.

В Україні ціни на м'ясну продукцію залишаються високими та навряд чи стабілізуються найближчим часом. Крім того, скоро серйозно може подорожчати свинина через брак обсягів виробництва, повідомляє видання AgroTimes.

Так, за словами директора великої фермерської компанії Олексія Соболєва, зараз українці в супермаркетах купують свинину глибокого заморожування із запасів, а от свіжу продукцію в торгові точки практично не завозять.

"М'ясокомбінатам дуже важко знайти свинину, а замовлень на м'ясо багато", — розповів підприємець.

Він додав, що багато великих українських свинокомплексів потрапили під російську окупацію. Крім того, обмежено постачання з підприємств прифронтових районів Дніпропетровської та Харківської областей через постійні загрози обстрілу. Попит на українську свинину при цьому зріс.

Тому на ринку є певний дефіцит свинини, відповідно, є й дефіцит поросят. І поросята зросли в ціні. Тому не думаю, що хтось наважиться з нуля розпочати відгодівельний бізнес. А чи галузь розвиватиметься… будуватися, мабуть, мало хто ризикне — навіть у центральній Україні, хіба що на заході", — зазначив Олексій Соболєв.

Як сильно подорожчала свинина

Ще в травні 2022 року українську свинину продавали по 133 грн за кілограм. Продукція подорожчала на 1,2% порівняно з квітнем. Помітно подорожчали не преміальні стейки та вирізки (+1,1 та 1,5 грн/кг), а "пікнікові" ошийки та грудинки (+3,2 та 3,5 грн/кг до середньої ціни квітня), зазначили фахівці.

Подорожчала й кульшова частина, додавши 2,25 гривні за кілограм, — до 116,6 грн/кг. Середні роздрібні ціни на інші види м'яса (яловичина, курятина, індичатина) в травні залишилися на квітневому рівні.

Фокус раніше писав, що господарства, що опинилися в епіцентрі бойових дій, роздавали продукцію населенню. Так учинили на птахофабриці "Чорнобаївська" в Херсонській області.

А західні економісти попереджали, що вторгнення Росії в Україну може спровокувати продуктові бунти в деяких країнах. Великі обсяги сільгосппродукції не дійдуть нужденним.