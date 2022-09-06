Если обойтись без газа: хватит ли украинцам дров на зиму

Предстоящая зима из-за войны и энергетического кризиса в Украине будет очень сложной.

В Украине из-за полномасштабного вторжения России резко уменьшилось количество рубок леса. Об этом говорится в статье Фокуса Подготовка к зиме. Сколько сейчас стоят дрова, брикеты или уголь для отопления.

"Из-за войны уменьшилось количество рубок, и сейчас у нас меньше дров на продажу. Дуб не везде есть, а из твердых пород можно купить ольху и березу. По сравнению с прошлым годом все подорожало, и понятно почему", – рассказали Фокусу в одном из лесничеств Киевской области.

Главные риски зимы 2022: к чему готовиться украинцам зимой

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип говорит, что самой серьезной угрозой для энергетической отрасли Украины зимой – если оккупанты нанесут удары по объектам критической инфраструктуры.

"Соответственно, угрозой является и поражение жд-инфрастуруктуры, по которой доставляется на станции уголь, и самих объектов генерации — повреждения ТЭЦ, ТЭС, других объектов", — отмечает эксперт.

Тем временем мэр Львова Андрей Садовый отметил, что в городе продолжают активно готовиться к предстоящей зиме. По его словам, городские котельные обеспечивают тепловыми насосами.

"Далее — дрова и буржуйки. В каждом здании они должны быть установлены, но необходимо продумать все системы вентиляции, чтобы не было беды. Наше управление по чрезвычайным ситуациям это будет мониторить", — сообщил Садовый.

Тем временем глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью The Guardian сообщил, что отопительный сезон 2022/2023 в Украине начнется позже и закончится раньше обычного. По его словам, температура в жилых помещениях этой зимой будет на уровне 17-18 градусов — на четыре градуса ниже нормы. Кроме того, сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше обычного.

"Без финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы. Будут отключения на больших участках", — рассказал Юрий Витренко.

Напомним, Украина на конец августа 2022 года в своих подземных хранилищах накопила 13 млрд куб.м газа для прохождения отопительного сезона. Глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал, что к началу отопительного сезону Украине удастся накопить около 14,4 млрд куб.м природного газа.

Также Фокус рассказывал, что будет с тарифами на тепло и грозят ли украинцам веерные отключения электроэнергии.