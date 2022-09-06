Якщо обійтися без газу: чи вистачить українцям дров на зиму

Майбутня зима через війну та енергетичну кризу в Україні буде дуже складною.

В Україні через повномасштабне вторгнення Росії різко зменшилася кількість вирубувань лісу. Про це йдеться у статті Фокусу "Підготовка до зими. Скільки зараз коштують дрова, брикети чи вугілля для опалення".

"Через війну зменшилася кількість рубок, і зараз у нас менше дров на продаж. Дуб не скрізь є, а з твердих порід можна купити вільху та березу. Проти минулого року все подорожчало, і зрозуміло чому", — розповіли Фокусу в одному з лісництв Київської області.

Головні ризики зими 2022 року: до чого готуватися українцям взимку

Експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп каже, що найсерйознішою загрозою для енергетичної галузі України взимку — якщо окупанти завдадуть ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

"Відповідно, загрозою є і ураження залізничної інфраструктури, через яку доставляється на станції вугілля, і самих об'єктів генерації — пошкодження ТЕЦ, ТЕС, інших об'єктів", — зазначає експерт.

Тим часом мер Львова Андрій Садовий зазначив, що у місті продовжують активно готуватися до майбутньої зими. З його слів, міські котельні забезпечують тепловими насосами.

"Далі — дрова та буржуйки. У кожній будівлі вони мають бути встановлені, але необхідно продумати всі системи вентиляції, щоб не було лиха. Наше управління з надзвичайних ситуацій це моніторитиме", — повідомив Садовий.

Тим часом глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю The Guardian повідомив, що опалювальний сезон 2022/2023 в Україні почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай. За його словами, температура в житлових приміщеннях цієї зими буде на рівні 17-18 градусів — на чотири градуси нижче за норму. Крім того, сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.

"Без фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означатиме, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми. Будуть відключення на великих ділянках", — розповів Юрій Вітренко.

Нагадаємо, Україна на кінець серпня 2022 року у своїх підземних сховищах накопичила 13 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону. Голова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів, що до початку опалювального сезону Україні вдасться накопичити близько 14,4 млрд куб. м природного газу.

Також Фокус розповідав, що буде з тарифами на тепло і чи загрожують українцям віялові відключення електроенергії.