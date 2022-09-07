Юристы объяснили, как магазинам нужно действовать во время воздушной тревоги

Постоянные сигналы тревоги в городах страны заставляют бизнес устанавливать ограничения. Как розничный бизнес должен работать, когда в населенном пункте объявлена тревога.

На актуальный для розничного бизнеса вопрос, нужно ли закрывать магазин во время воздушной тревоги, нет однозначного ответа в действующей в Украине нормативно-правовой базе. К такому выводу приходят юристы, которых Фокус опросил в своем обзоре "Покиньте помещение. Как магазины и рестораны должны выполнять правила воздушной тревоги".

В комментарии Фокусу Алена Оксюта, адвокат, советник ЮФ Тотум уточняет, что на законодательном уровне вопрос о том, что делать в случае воздушной тревоги, не урегулирован, и бизнесу остается руководствоваться только рекомендациями ГСЧС и отдельных военных администраций.

Городская военная администрация Киева адресует владельцам, администрации и сотрудникам ТРЦ следующие рекомендации относительно алгоритма действий во время воздушной тревоги:

Обеспечить наличие и готовность системы оповещения на случай чрезвычайной ситуации военного характера

Определить ближайшие укрытия для посетителей и персонала.

Обозначить маршруты эвакуации к укрытиям

Назначить лиц, ответственных за оповещение, открытие дверей запасных эвакуационных выходов, обеспечение порядка при эвакуации, сохранение имущества и т.д.

Разработать четкую инструкцию для работников относительно действий по сигналу и провести с ними тренировки

Разместить на видном месте информацию для посетителей о порядке действий по сигналу

Периодически доводить информацию до посетителей по поводу действий в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации

Организовать быструю эвакуацию посетителей и персонала в случае угрозы.

Проверить отсутствие людей в помещениях после эвакуации.

При необходимости принять ограничительные меры количества посетителей.

"При отсутствии четкого нормативно-правового или локального регулирования руководство магазина, кафе, ресторана обязано обеспечить сообщение о воздушной тревоге персоналу и посетителям. Дальнейший алгоритм действий на законодательном уровне четко не урегулирован, принудительная эвакуация не предусмотрена", — объясняет Алена Оксюта.

Тем не менее, опасаясь последствий в виде уголовной ответственности в случае гибели или ранения людей, многие бизнесы предпочитают приостанавливать работу во время воздушной тревоги. Таким образом, на одной улице могут соседствовать как закрытые, так и работающие во время тревоги заведения.

О том, работают ли магазины во время воздушной тревоги на практике и какие санкции предусмотрены за нарушения требований к безопасности читайте в обзоре Фокуса "Покиньте помещение. Как магазины и рестораны должны выполнять правила воздушной тревоги".

Ранее Фокус анализировал законопроект №7546 который предполагает ужесточении ответственности для бизнеса за игнорирование воздушных тревог. Пока этот документ находится на проработке в уполномоченных комитетах ВРУ.

Однако экономисты рассказали Фокусу, что вышеупомянутая инициатива скорее навредит бизнесу, так и не обеспечив безопасность гражданам.