Юристи пояснили, як магазинам потрібно діяти під час повітряної тривоги

Постійні сигнали тривоги в містах країни змушують бізнес встановлювати обмеження. Як роздрібний бізнес має працювати, коли в населеному пункті оголошено тривогу.

На актуальне для роздрібного бізнесу питання, чи потрібно зачиняти магазин під час повітряної тривоги, немає однозначної відповіді в нормативно-правовій базі, що діє в Україні. Такий висновок роблять юристи, яких Фокус опитав у своєму огляді "Покиньте приміщення. Як магазини та ресторани повинні виконувати правила повітряної тривоги".

У коментарі Фокусу Олена Оксюта, адвокатка, радниця ЮФ Тотум уточнює, що на законодавчому рівні питання про те, що робити в разі повітряної тривоги, не врегульоване, і бізнесу залишається керуватися лише рекомендаціями ДСНС та деяких військових адміністрацій.

Міська військова адміністрація Києва адресує власникам, адміністрації та співробітникам ТРЦ такі рекомендації щодо алгоритму дій під час повітряної тривоги:

Забезпечити наявність та готовність системи сповіщення на випадок надзвичайної ситуації військового характеру

Визначити найближчі укриття для відвідувачів та персоналу

Позначити маршрути евакуації до укриттів

Призначити осіб, відповідальних за сповіщення, відкриття дверей запасних евакуаційних виходів, забезпечення порядку евакуації, збереження майна тощо

Розробити чітку інструкцію для працівників щодо дій по сигналу та провести з ними тренування

Розмістити на видному місці інформацію для відвідувачів про порядок дій сигналу

Періодично доводити інформацію до відвідувачів щодо дій у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації

Організувати швидку евакуацію відвідувачів та персоналу у разі загрози

Перевірити відсутність людей у приміщеннях після евакуації

За необхідності вжити обмежувальних заходів кількості відвідувачів

"За відсутності чіткого нормативно-правового чи локального регулювання керівництво магазину, кафе, ресторану зобов'язане забезпечити повідомлення про повітряну тривогу персоналу та відвідувачам. Подальший алгоритм дій на законодавчому рівні чітко не врегульований, примусову евакуацію не передбачено", — пояснює Олена Оксюта.

Проте, побоюючись наслідків у вигляді кримінальної відповідальності у разі загибелі чи поранення людей, багато бізнесів вважають за краще призупиняти роботу під час повітряної тривоги. Так, на одній вулиці можуть бути сусідами як зачинені, так і робочі заклади під час тривоги.

Про те, чи працюють магазини під час повітряної тривоги на практиці та які санкції передбачені за порушення вимог до безпеки, читайте в огляді Фокусу "Покиньте приміщення. Як магазини та ресторани повинні виконувати правила повітряної тривоги".

Раніше Фокус аналізував законопроєкт №7546, який передбачає посилення відповідальності для бізнесу за ігнорування повітряних тривог. Поки цей документ перебуває на опрацюванні в уповноважених комітетах ВРУ.

Однак економісти розповіли Фокусу, що вищезгадана ініціатива швидше зашкодить бізнесу, так і не забезпечивши безпеку громадянам.