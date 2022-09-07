Юристи пояснили, як магазинам потрібно діяти під час повітряної тривоги
Постійні сигнали тривоги в містах країни змушують бізнес встановлювати обмеження. Як роздрібний бізнес має працювати, коли в населеному пункті оголошено тривогу.
На актуальне для роздрібного бізнесу питання, чи потрібно зачиняти магазин під час повітряної тривоги, немає однозначної відповіді в нормативно-правовій базі, що діє в Україні. Такий висновок роблять юристи, яких Фокус опитав у своєму огляді "Покиньте приміщення. Як магазини та ресторани повинні виконувати правила повітряної тривоги".
У коментарі Фокусу Олена Оксюта, адвокатка, радниця ЮФ Тотум уточнює, що на законодавчому рівні питання про те, що робити в разі повітряної тривоги, не врегульоване, і бізнесу залишається керуватися лише рекомендаціями ДСНС та деяких військових адміністрацій.
Міська військова адміністрація Києва адресує власникам, адміністрації та співробітникам ТРЦ такі рекомендації щодо алгоритму дій під час повітряної тривоги:
- Забезпечити наявність та готовність системи сповіщення на випадок надзвичайної ситуації військового характеру
- Визначити найближчі укриття для відвідувачів та персоналу
- Позначити маршрути евакуації до укриттів
- Призначити осіб, відповідальних за сповіщення, відкриття дверей запасних евакуаційних виходів, забезпечення порядку евакуації, збереження майна тощо
- Розробити чітку інструкцію для працівників щодо дій по сигналу та провести з ними тренування
- Розмістити на видному місці інформацію для відвідувачів про порядок дій сигналу
- Періодично доводити інформацію до відвідувачів щодо дій у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації
- Організувати швидку евакуацію відвідувачів та персоналу у разі загрози
- Перевірити відсутність людей у приміщеннях після евакуації
- За необхідності вжити обмежувальних заходів кількості відвідувачів
"За відсутності чіткого нормативно-правового чи локального регулювання керівництво магазину, кафе, ресторану зобов'язане забезпечити повідомлення про повітряну тривогу персоналу та відвідувачам. Подальший алгоритм дій на законодавчому рівні чітко не врегульований, примусову евакуацію не передбачено", — пояснює Олена Оксюта.
Проте, побоюючись наслідків у вигляді кримінальної відповідальності у разі загибелі чи поранення людей, багато бізнесів вважають за краще призупиняти роботу під час повітряної тривоги. Так, на одній вулиці можуть бути сусідами як зачинені, так і робочі заклади під час тривоги.
Про те, чи працюють магазини під час повітряної тривоги на практиці та які санкції передбачені за порушення вимог до безпеки, читайте в огляді Фокусу "Покиньте приміщення. Як магазини та ресторани повинні виконувати правила повітряної тривоги".
Раніше Фокус аналізував законопроєкт №7546, який передбачає посилення відповідальності для бізнесу за ігнорування повітряних тривог. Поки цей документ перебуває на опрацюванні в уповноважених комітетах ВРУ.
Однак економісти розповіли Фокусу, що вищезгадана ініціатива швидше зашкодить бізнесу, так і не забезпечивши безпеку громадянам.