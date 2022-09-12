Украина просит у США 1,5 млрд долларов на газ: детали

Этот вопрос он обсуждался в ходе разговора премьер-министра Дениса Шмыгаля с министром финансов США Джанет Йеллен.

Украинское правительство договаривается о транше на 1,5 млрд долларов от "Эксимбанка" США. Деньги хотят потратить на закупку природного газа накануне старта отопительного сезона в условиях войны с РФ, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, этот вопрос он обсуждал в ходе разговора с министром финансов США Джанет Йеллен.

"Обсудили вопросы энергетической безопасности и прохождения отопительного сезона. В частности, содействие американских партнеров в закупке газа. Ведем переговоры о выделении транша в сумме 1,5 млрд долларов от Эксимбанка США на закупку газа", – сказано в сообщении Дениса Шмыгаля.

Отопительный сезон: сколько газа накопила Украина

В конце августа 2022, по информации главы правительства, в подземных газовых хранилищах страны было сосредоточено 13 млрд куб.м газа. В последний месяц лета Украина закачала более 1 миллиарда кубических метров газа.

Как отметил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью агентству "Интерфакс-Украина", к началу отопительного сезона, старт которого намечен на 15 октября, Украине удастся накопить около 14,4 млрд куб.м природного газа.

"С такими запасами реально пройти умеренную зиму, поскольку на сегодняшний день потребление газа значительно сократилось", — отметил он.

Напомним, что норвежское правительство выделит Украине более 200 млн на закупку природного газа. Эти деньги являются частью ранее объявленного норвежского пакета помощи Украине в размере 1 млрд долларов.

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