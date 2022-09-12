Україна просить у США 1,5 млрд доларів на газ: деталі

Це питання обговорювали під час розмови прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з міністеркою фінансів США Джанет Єллен.

Український уряд домовляється про транш на 1,5 млрд доларів від "Ексімбанку" США. Гроші хочуть витратити на закупівлю природного газу напередодні старту опалювального сезону за умов війни з РФ, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це питання він обговорював під час розмови з міністеркою фінансів США Джанет Єллен.

"Обговорили питання енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону. Зокрема, сприяння американських партнерів у закупівлі газу. Ведемо переговори про виділення траншу в сумі 1,5 млрд доларів від "Ексімбанку" США на закупівлю газу", — йдеться в повідомленні Дениса Шмигаля.

Опалювальний сезон: скільки газу накопичила Україна

Наприкінці серпня 2022 року, за інформацією глави уряду, в підземних газових сховищах країни було зосереджено 13 млрд куб. м газу. В останній місяць літа Україна закачала понад 1 мільярд кубічних метрів газу.

Як зазначив голова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", до початку опалювального сезону, старт якого заплановано на 15 жовтня, Україні вдасться накопичити близько 14,4 млрд куб. м природного газу.

"Із такими запасами реально пройти помірну зиму, оскільки на сьогодні споживання газу значно скоротилося", — зазначив він.

Нагадаємо, що норвезький уряд виділить Україні понад 200 млн на закупівлю природного газу. Ці гроші є частиною раніше оголошеного норвезького пакету допомоги Україні в розмірі 1 млрд доларів.

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