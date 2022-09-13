Мясо дорожает: когда возможно падение цен на мясо и мясные продукты

В 2022 году в Украине наблюдается резвый рост цен на большинство видов продуктов питания. Мясо тоже дорожает. Фокус выяснил причины.

Related video

За 2022 год в Украине мясо подорожало на 21%, а, по данным Госстата, только за август мясные продукты подорожали на 3%, а с декабря 2021 года рост цен достиг 16,2%. Об этом пишет Фокус в статье "Дорогая еда. Как в Украине дорожает мясо, молоко и другие продукты".

"В сентябре 2022 года отмечается рост цен на все виды мяса, — рассказывает Светлана Черемисина, ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ "Институт аграрной экономики", — Наименее заметно изменились розничные цены на говядину — гуляш и ребра, а также курятину – голени и бедра. Более всего подорожала свинина: рост цен на разные ее виды достиг 29-45% [к сентябрю 2021 года]".

Однако, как отмечает Павел Мартышев, эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute (KSE Агроцентр), низкая покупательная способность населения несколько сдерживала рост цен. Кроме этого, по словам эксперта, с началом полномасштабного вторжения внутри страны сформировался избыток дешевых кормов, поэтому животноводы получили относительно низкую себестоимость производства и не могли завышать цены на свою продукцию.

В результате, согласно данным мониторинга розничных цен в продуктовых супермаркетах, по состоянию на 1 сентября 2022 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) динамика цен на мясо была следующей:

• говяжий гуляш +0,3% до 217,71 грн за кг

• говяжьи ребра +6% до 137,48 грн за кг

• куриное филе +20% до 135,87 грн за кг

• куриные бедра +6% до 100,7 грн за кг

• куриные голени +2% до 72,02 грн за кг

• свиная грудинка +45% до 151,56 грн за кг

• свиная лопатка +30% до 147,62 грн за кг

• свиной ошеек +29% до 201,89 грн за кг

Незначительное увеличение цен на говядину в 2022 году Светлана Черемисина объясняет тем, что этот вид мяса всегда был самым дорогим, а спрос на него — наименьший.

[ + – ] Куриное мясо остается среди самых доступных для украинцев продуктов питания с ценой порядка 77-80 грн. за килограмм Фото: Getty Images

Корреспондент Фокуса отправилась в крупный киевский супермаркет, чтобы выяснить реальную стоимость мяса. По состоянию на 13 сентября, цены на мясо в Киеве таковы:

• куриные голени – 61 грн./кг

• куриное филе – 160 грн./кг

• куриная тушка – 77 грн./кг

• фарш ассорти – 146 грн./кг

• свиные ребра – 148 грн./кг

• свиная вырезка – 206 грн./кг

• ошеек свиной – 185 грн./кг

• говяжьи ребра – 130 грн./кг

• говядина антрекот – 241 грн./кг

• баранина – 219-340 грн./кг

По оценкам Института аграрной экономики, на розничные цены на курятину влияние войны было минимальным. "В пяти областях Украины (Винницкой, Киевской, Черкасской, Днепропетровской и Львовской) сосредоточено около 55% всего поголовья птицы. На упомянутых территориях, за исключением Киевской области, активные боевые действия не велись, поэтому производственная инфраструктура птицефабрик не была разрушена или уничтожена", — комментирует ситуацию в отрасли Черемисина.

По мнению ученых Института аграрной экономики, военная агрессия России заметно повлияла на цену свинины, поскольку крупнейшие ее производители находятся в регионах активных боевых действий или под временной оккупацией – в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. То есть, если бы не война, цены на свинину были бы значительно ниже.

Но падения цен пока не предвидится: в Институте аграрной экономики осенью прогнозируют повышение цен на различные виды мяса еще до 3%.

Как ранее сообщил Фокус, инфляция в августе ускорилась из-за боевых действий, в результате которых были нарушены цепочки поставок, разрушены производства, сократились предложения товаров и услуг, увеличились производственные издержки бизнеса.

Напомним, в Украине готовится возврат акцизов на бензин, дизель и автогаз, что может повлиять на цены на АЗС, а также стать причиной для производителей повысить цены на ряд продуктов питания.