М'ясо дорожчає: коли можливе падіння цін на м'ясо та м'ясні продукти

У 2022 році в Україні спостерігається швидке зростання цін на більшість видів продуктів харчування. М'ясо також дорожчає. Фокус з'ясував причини.

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За 2022 рік в Україні м'ясо подорожчало на 21%, а, за даними Держстату, лише за серпень м'ясні продукти подорожчали на 3%, а з грудня 2021 року зростання цін сягнуло 16,2%. Про це пише Фокус у статті "Дорога їжа. Як в Україні дорожчає м'ясо, молоко й інші продукти".

"У вересні 2022 року відзначається зростання цін на всі види м'яса, — розповідає Світлана Черемісіна, провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення й аграрного ринку ННЦ "Інститут аграрної економіки". — Найменш помітно змінилися роздрібні ціни на яловичину — гуляш і ребра, а також курятину — гомілки та стегна. Найбільше подорожчала свинина: зростання цін на різні її види досягло 29-45% [до вересня 2021 року]".

Проте, як зазначає Павло Мартишев, експерт Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute (KSE Агроцентр), низька купівельна спроможність населення дещо стримувала зростання цін. Крім цього, за словами експерта, з початком повномасштабного вторгнення всередині країни сформувався надлишок дешевих кормів, тому тваринники отримали відносно низьку собівартість виробництва та не могли завищувати ціни на свою продукцію.

У результаті, згідно з даними моніторингу роздрібних цін у продуктових супермаркетах, станом на 1 вересня 2022 року (порівняно з аналогічним періодом минулого року) динаміка цін на м'ясо була такою:

• яловичий гуляш +0,3% до 217,71 грн/кг

• яловичі ребра +6% до 137,48 грн за кг

• куряче філе +20% до 135,87 грн/кг

• курячі стегна +6% до 100,7 грн за кг

• курячі гомілки +2% до 72,02 грн за кг

• свиняча грудинка +45% до 151,56 грн за кг

• свиняча лопатка +30% до 147,62 грн за кг

• свинячий ошийок +29% до 201,89 грн за кг

Незначне збільшення цін на яловичину у 2022 році Світлана Черемісіна пояснює тим, що цей вид м'яса завжди був найдорожчим, а попит на нього найменшим.

[ + – ] Куряче м'ясо залишається серед найдоступніших для українців продуктів харчування за ціною близько 77-80 грн за кілограм Фото: Getty Images

Кореспондентка Фокусу вирушила у великий київський супермаркет, щоб з'ясувати реальну вартість м'яса. Станом на 13 вересня ціни на м'ясо в Києві такі:

• курячі гомілки — 61 грн/кг

• куряче філе — 160 грн/кг

• куряча тушка — 77 грн/кг

• фарш асорті — 146 грн/кг

• свинячі ребра — 148 грн/кг

• свиняча вирізка — 206 грн/кг

• нашийок свинячий — 185 грн/кг

• яловичі ребра — 130 грн/кг

• яловичина антрекот — 241 грн/кг

• баранина — 219-340 грн/кг

За оцінками Інституту аграрної економіки, на роздрібні ціни на курятину вплив війни був мінімальним. "У п'яти областях України (Вінницькій, Київській, Черкаській, Дніпропетровській і Львівській) зосереджено близько 55% всього поголів'я птиці. На згаданих територіях, за винятком Київської області, активні бойові дії не велися, тому виробничу інфраструктуру птахофабрик не було зруйновано чи знищено", — коментує ситуацію в галузі Черемісіна.

На думку вчених Інституту аграрної економіки, військова агресія Росії помітно вплинула на ціну свинини, оскільки найбільші її виробники перебувають у регіонах активних бойових дій чи під тимчасовою окупацією — у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях. Тобто, якби не війна, ціни на свинину були б значно нижчими.

Але падіння цін поки що не передбачається: в Інституті аграрної економіки восени прогнозують підвищення цін на різні види м'яса ще до 3%.

Як раніше повідомив Фокус, інфляція в серпні прискорилася через бойові дії, в результаті яких було порушено ланцюжки постачань, зруйновано виробництва, скоротилися пропозиції товарів і послуг, збільшилися виробничі витрати бізнесу.

Нагадаємо, в Україні готується повернення акцизів на бензин, дизель і автогаз, що може вплинути на ціни на АЗС, а також стати причиною для виробників підвищити ціни на низку продуктів харчування.