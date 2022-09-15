140 млрд евро для потребителей: в ЕС придумали, как смягчить энергокризис и бороться с РФ

Идея состоит в перенаправлении прибыли на поддержку потребителей.

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ЕС планирует получить 140 млрд евро налога с сверхприбыли энергетических компаний не использующих для производства газ, чтобы смягчить удар рекордно высоких цен для потребителей этой зимой. Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам вице-президента Европейской комиссии Франса Тиммерманса, эти планы являются необходимым шагом в ответ на нехватку энергоснабжения и высокие цены.

"Эра дешевого ископаемого топлива закончилась. И чем быстрее мы перейдем к дешевым, чистым и отечественным возобновляемым источникам энергии, тем быстрее мы будем невосприимчивы к энергетическому шантажу России", — сказал он.

Таким образом компании будут переводить государствам ЕС "сверхдоходы", полученные от продажи энергетики по цене свыше этого уровня. Еврокомиссия планирует ст установить предел на уровне 180 евро/МВт-час. Также Еврокомиссия планирует, что страны-члены Евросоюза подпишут документ обязывающий сократить потребление электроэнергии на 10% в целом и на 5% в часы пик с помощью кампаний по повышению эффективности.

Фокус ранее писал, что из-за энергокризиса Европейская организация ядерных исследований разрабатывает план отключения части ускорителей элементарных частиц. Мощности организации потребляют около 200 мегаватт электроэнергии, в 3 раза больше, чем швейцарский город Женева.

Напомним, что 30 августа цена электроэнергии в Европе первый раз в истории скакнули выше 1000 евро за 1 МВт/ч.