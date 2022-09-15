140 млрд євро для споживачів: у ЄС придумали, як пом'якшити енергокризу та боротися з РФ

Ідея полягає в перенаправленні прибутку на підтримку споживачів.

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ЄС планує отримати 140 млрд євро податку з надприбутку енергетичних компаній, які не використовують для виробництва газ, щоб пом'якшити удар рекордно високих цін для споживачів цієї зими. Про це повідомляє видання The Guardian.

За словами віцепрезидента Європейської комісії Франса Тіммерманса, ці плани є необхідним кроком у відповідь на нестачу енергопостачання та високі ціни.

"Ера дешевого викопного палива закінчилася. І чим швидше ми перейдемо до дешевих, чистих і вітчизняних відновлюваних джерел енергії, тим швидше ми будемо несприйнятливими до енергетичного шантажу Росії", — сказав він.

Отже, компанії переводитимуть державам ЄС надприбутки, отримані від продажу енергетики за ціною понад цей рівень. Єврокомісія планує встановити межу на рівні 180 євро/МВт-год. Також Єврокомісія планує, що країни-члени Євросоюзу підпишуть документ, який зобов'язує скоротити споживання електроенергії на 10% загалом і на 5% у години пік за допомогою кампаній щодо підвищення ефективності.

Фокус раніше писав, що через енергокризу Європейська організація ядерних досліджень розробляє план відключення частини прискорювачів елементарних частинок. Потужності організації споживають близько 200 мегават електроенергії, у 3 рази більше, ніж швейцарське місто Женева.

Нагадаємо, що 30 серпня вартість електроенергії в Європі вперше в історії стрибнула вище 1000 євро за 1 МВт/год.