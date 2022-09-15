Война на выживание: сколько украинцев осталось без работы из-за вторжения РФ

Сегодня только каждый пятый украинец работает и полностью получает зарплату

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Рынок труда продолжает переживать кризис с момента нового вторжения России 24 февраля 2022 года. Из-за войны в Украине без работы остались 40% наших соотечественников, сказано в пресс-релизе кадрового портала grc.ua.

Так, сегодня только каждый пятый украинец (22,7% опрошенных) работает и полностью получает зарплату. Еще 22,5% граждан страны продолжают работать, согласившись на сокращение заработной платы.

В то же время более 40% украинцев остались без работы: из-за прекращения деятельности компании потеряли работу 19% опрошенных, еще 10,9% анкетированных сообщили, что компании закрыли их должности. 11,3% остались без работы после переезда в другой регион.

Вакансии во время войны: какую работу предлагают украинцам

Судя по данным кадрового портала grc.ua, самыми актуальными вакансиями во время войны остаются:

сфера IT;

высший менеджмент;

консалтинг.

Что касается заработных плат, то в августе 2022 года киевские работодатели в среднем предлагали в открытых вакансиях 28,7 тыс. В Одесской области соискателям готовы были платить 25,8 тыс.грн в месяц, а во Львове и области — 22 тыс.грн.

Тем временем в рамках проекта "єРобота" в Украине планируют создать более 300 тысяч новых рабочих мест. Как заявила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко, масштабный план будут реализовывать с помощью грантовых программ для поддержки малого и среднего бизнеса.

Кроме того, сейчас каждый четвертый украинец готов ради работы нелегально пересечь границу, не оформлять официальных документов при трудоустройстве и отдать свой паспорт работодателю. По данным Международной организации по миграции в Украине чаще всего недобросовестные работодатели не выплачивают или задерживают украинцам зарплату, заставляют работать и держат людей в ненадлежащих условиях.

Напомним, подробно уровень зарплат в Украине для разных профессий Фокус анализирует в своем обзоре "Когда зарплата не в радость. Как и почему меняются доходы украинцев во время войны".