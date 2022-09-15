Війна на виживання: скільки українців залишилося без роботи через вторгнення РФ

Сьогодні лише кожен п'ятий українець працює та повністю отримує зарплату.

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Ринок праці продовжує переживати кризу з моменту нового вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Через війну в Україні без роботи залишилося 40% наших співвітчизників, сказано в пресрелізі кадрового порталу grc.ua.

Так, сьогодні лише кожен п'ятий українець (22,7% опитаних) працює та повністю отримує зарплату. Ще 22,5% громадян країни продовжують працювати, погодившись скорочення заробітної плати.

Водночас, понад 40% українців залишилися без роботи: через припинення діяльності компанії втратили роботу 19% опитаних, ще 10,9% анкетованих повідомили, що компанії закрили їхні посади. 11,3% залишилися без роботи після переїзду до іншого регіону.

Вакансії під час війни: яку роботу пропонують українцям

Судячи з даних кадрового порталу grc.ua, найактуальнішими вакансіями під час війни залишаються:

сфера ІТ;

вищий менеджмент;

консалтинг.

Щодо заробітних плат, то у серпні 2022 року київські роботодавці в середньому пропонували у відкритих вакансіях 28,7 тис. На Одещині претендентам готові були платити 25,8 тис.грн на місяць, а у Львові та області — 22 тис.грн.

Тим часом у межах проєкту "єРобота" в Україні планують створити понад 300 тисяч нових робочих місць. Як заявила перший віцепрем'єр, міністерка економіки Юлія Свириденко, масштабний план реалізовуватимуть за допомогою грантових програм для підтримки малого та середнього бізнесу.

Крім того, зараз кожен четвертий українець готовий заради роботи нелегально перетнути кордон, не оформляти офіційних документів під час працевлаштування та віддати свій паспорт роботодавцю. За даними Міжнародної організації з міграції в Україні найчастіше недобросовісні роботодавці не виплачують чи затримують українцям зарплату, змушують працювати та тримають людей у неналежних умовах.

Нагадаємо, докладно рівень зарплат в Україні для різних професій Фокус аналізує у своєму огляді "Коли зарплата не на радість. Як і чому змінюються прибутки українців під час війни".