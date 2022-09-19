Безработных стало меньше: где в Украине найти работу сложнее всего

Наименьший уровень безработицы – в Черновицкой области, наибольший – в Днепропетровской.

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В августе 2022 года в Украине официально безработными считались 278 тыс.человек – это самый низкий показатель с начала нового полномасштабного вторжения России в нашу страну. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.

По официальным данным, безработных мужчин в Украине гораздо меньше, чем женщин, – всего 36%. Наименьший уровень безработицы – в Черновицкой области, наибольший – в Днепропетровской.

Кроме Черновицкой, уровень безработицы в которой составляет 3,9%, в топ областей с самым низким ее показателем входят и другие регионы запада страны. В частности:

Закарпатская и Тернопольская – 5,8%;

Волынская – 6,5%.

Наихудшая ситуация с безработицей в оккупированных областях или там, где ведутся активные боевые сражения. Кроме Днепропетровской области (22,2%), это:

Харьковская – 20,5%;

Запорожская – 17,8%.

"Это официальная статистика. Не слишком показательная, по-моему, но тенденцию точно можно увидеть", — сказано в сообщении Ярослава Железняка.

Тем временем, по данным Пенсионного фонда, с начала полномасштабной войны количество официально трудоустроенных украинцев уменьшилось на 1,3 млн человек: если в декабре 2021 года в Украине официально работало 9,8 млн. человек, то по состоянию на июнь 2022 года их количество уменьшилось до 8,5 млн. человек. Это значит, что количество официально трудоустроенных граждан, которые по своим зарплатам платят взносы в Пенсионный фонд, уменьшилось на 1,3 млн человек.

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При этом значительно возросло количество украинцев, которые получают меньше минимальной заработной платы — более чем вдвое, с 11,5% в декабре 2021 года до 24,1% в июне 2022 года.

Ранее Пенсионный фонд рассчитал показатель средней заработной платы за второй квартал 2022 года. Судя по расчетам ПФУ, средняя зарплата составляла:

в январе 2022 года — 14, 5 тыс. гривен;

в феврале — 14,1 тыс. грн;

в марте — 13 тыс. грн;

в апреле — 12 081 тыс. грн;

в мае — 12,5 тыс. грн;

в июне — 13,9 тыс. грн.

Тем временем уровень доходов из-за войны сократился не только у рядовых украинцев, но и у чиновников. Впрочем, многие из них продолжили даже в военное время получать десятки тысяч в виде надбавок и отпускных.