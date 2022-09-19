Безробітних поменшало: де в Україні знайти роботу найскладніше

Найменший рівень безробіття — у Чернівецькій області, найбільший — у Дніпропетровській.

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У серпні 2022 року в Україні офіційно безробітними вважалися 278 тис. осіб — це найнижчий показник із початку нового повномасштабного вторгнення Росії до нашої країни. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк.

За офіційними даними, безробітних чоловіків в Україні набагато менше, ніж жінок — лише 36%. Найменший рівень безробіття — у Чернівецькій області, найбільший — у Дніпропетровській.

Крім Чернівецької, рівень безробіття в якій становить 3,9%, у топ областей із найнижчим її показником входять й інші регіони заходу країни. Зокрема:

Закарпатська та Тернопільська області — 5,8%;

Волинська область — 6,5%.

Найгірша ситуація з безробіттям у окупованих областях чи там, де ведуться активні бойові битви. Крім Дніпропетровської області (22,2%), це:

Харківська — 20,5%;

Запорізька — 17,8%.

"Це офіційна статистика. Не надто показова, на мою думку, але тенденцію точно можна побачити", — сказано в повідомленні Ярослава Железняка.

Тим часом, за даними Пенсійного фонду, з початку повномасштабної війни кількість офіційно працевлаштованих українців зменшилась на 1,3 млн осіб: якщо у грудні 2021 року в Україні офіційно працювало 9,8 млн. осіб, то станом на червень 2022 їх кількість зменшилася до 8,5 млн осіб. Це означає, що кількість офіційно працевлаштованих громадян, які сплачують внески до Пенсійного фонду за своїми зарплатами, зменшилась на 1,3 млн осіб.

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При цьому значно зросла кількість українців, які отримують менше за мінімальну заробітну плату — більш ніж удвічі, з 11,5% у грудні 2021 року до 24,1% у червні 2022 року.

Раніше Пенсійний фонд розрахував показник середньої заробітної плати за другий квартал 2022 року. Судячи з розрахунків ПФУ, середня зарплата становила:

у січні 2022 року — 14, 5 тис. гривень;

у лютому — 14,1 тис. грн;

у березні — 13 тис. грн;

у квітні — 12 081 тис. грн;

у травні — 12,5 тис. грн;

у червні — 13,9 тис. грн.

Тим часом рівень доходів через війну скоротився не лише у пересічних українців, а й у чиновників. Втім , багато хто з них продовжив навіть у воєнний час отримувати десятки тисяч у вигляді надбавок та відпускних.