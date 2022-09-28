Газовые плиты под баллон: как выбрать и на что обратить внимание

Веерные отключения электроэнергии, перебои с поставками газа, возможное отсутствие горячей воды — в этом году украинцы рискуют столкнуться со всеми этими угрозами. Поэтому и находят резервные варианты для приготовления еды, среди которых и газовые плиты на баллонах.

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Газовые плитки на баллонах еще недавно были очень распространены за городом, ведь для их установки не нужны разрешения от газовщиков. В эпоху глобальной газификации, когда в почти каждый дачный поселок протянули магистральный газопровод, плитки на баллонах стали не самыми популярными, А там, где нет газа (иногда граждане при постройке дома отказываются подводить газ из-за дороговизны этой процедуры), уже давно пользуются современными электрическими плитами. Оборудованы электроплитами и большинство высоток, которые возводятся в Киеве и других крупных городах Украины — по нормам, газ нельзя подводить в те дома, этажность которых более 10 этажей.

"У нас высотка новая — 25 этажей. В квартире — электроплита, да и горячую воду отключили с началом войны, потому для горячей воды — только бойлер. Если электроэнергию отключат, неясно, будет ли отопление, ведь обычно в новостройках система зависит от электроэнергии", — говорит жительница киевского микрорайона Осокорки Елена Ворошко.

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Угроза самой сложной зимы заставляет украинцев тщательно готовиться к возможным отключениям электроэнергии. Более того, риски отключения от централизованных поставок газа тоже есть. А значит, верным вариантом может быть дополнительный газовый баллон или специальная плита на баллоне, которая в период отключений позволит не только согреть воду для чая, но и приготовить полноценный ужин.

Фокус узнал, какие газовые плитки на баллонах пользуются популярностью сейчас, чем они отличаются и сколько стоят.

Когда может пригодиться мини газовая плита?

Газовая плита с баллоном для дачи или загородного дома — настоящий спаситель, если к дому не подведен газ. На такой плите можно приготовить еду, если возникнут проблемы с электричеством. Газовая плита от баллона, конечно же, имеет ряд и преимуществ, среди которых главное — простота установки и использования. Ведь в том, чтобы привезти на дачу плиту, баллон со сжиженным газом, и подключить все это в одну систему, ничего сложного нет.

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Плиту нужно ставить на пол (или в случае с небольшой плиткой — на стол) без откровенных неровностей. Положение плиты можно регулировать, чтобы она стояла ровно. Для этого может пригодиться монтажный уровень. На старых моделях можно подкрутить ножки плиты: они удлиняются, если их немного повернуть в сторону.

Но не следует забывать, что для такой работы понадобятся определенные знания и навыки. Иначе при неправильном подключении плиты к баллону с газом может произойти утечка, что опасно для здоровья и жизни жильцов дома.

Как выбрать газовые плиты для баллоного газа и чем они отличаются

Ассортимент газовых плит, которые подключаются к баллону с газом, в магазинах довольно велик. Плита может быть с набором разных опций (с духовкой, электроподжигом, отключением подачи голубого топлива при затухании пламени), но в целом на рынке представлены такие варианты:

с одной конфоркой;

с двумя конфорками;

с тремя и более;

настольные модели;

напольные модели (габаритные)

переносные (туристические) плиты

Газовые плиты для баллона: какие есть модели и сколько они стоят

Портативная газовая плита с баллоном идеально подходит людям, которые живут в мегаполисе, а на дачу приезжают в отпуск или на выходные. Для таких плит даже не нужно покупать обычные баллоны – к ним продаются отдельные мини-баллоны, а сами плиты помещаются в небольшой чемоданчик. Кроме мобильности, такая плита привлекает и ценой: в Украине портативная газовая плита продается от 945 грн. Правда, такая плита удобна, если пользоваться лишь периодически, иначе придется много тратить на приобретение баллонов — один баллон на 0,87 л в интернет магазинах стоит 318 грн.

[ + – ] Портативная газовая плита с баллоном идеально подходит людям, которые живут в мегаполисе, а на дачу приезжают в отпуск или на выходные Фото: Pixabay

Газовая мини-плита — самый компактный вариант среди всех существующих. Самый распространенный вариант имеет одну конфорку и газовый баллончик, который устанавливается непосредственно в корпус изделия. В качестве топлива используется не пропан, а его смесь с бутаном, что позволяет достигнуть более высокой температуры пламени. Для небольшого дома (и даже квартиры) и довольно редкого использования такая мини газовая плита с баллончиком вполне подойдет, если не готовить слишком часто.

[ + – ] Для небольшого дома (и даже квартиры) и довольно редкого использования мини газовая плита с баллончиком вполне подойдет, если не готовить слишком часто Фото: Pexels

Стандартные напольные газовые плиты могут работать от большого баллона с газом, и точно не подойдут для квартиры. Но могут использоваться в частном доме. Они отличаются большими размерами и весом. Цена в магазинах на подобные плиты составляет порядка 7-20 тыс. грн. По сути, это обычная газовая плита с четырьмя конфорками и духовкой, но которую можно отключить от центрального газопровода и подключить к переносному баллону с газом.

"Как правило, для использования баллона нужна замена форсунок плиты, в остальном нет разницы, какая это модель плиты, они могут работать на баллоне", — рассказал Фокусу инженер Андрей Ратушный.

[ + – ] Обычная газовая плита с четырьмя конфорками и духовкой, которую можно отключить от центрального газопровода и подключить к переносному баллону с газом Фото: Pexels

Важно при выборе плиты учитывать будущие расходы на баллоны с газом. Купить газовый баллон, в принципе, довольно не сложно. Во многих селах еще существует практика, когда приезжает машина с газовыми баллонами и за 350 грн меняет ваш пустой баллон на полный. Еще заказать доставку газового баллона можно через сельсовет, на месте заполнив заявку.

Кроме того, заправляют баллоны и некоторые АЗС, если у заправщика есть переходник с пистолета на баллон. Важно знать и то, что в баллонах используется пропан-бутан, а не природный газ (метан), поэтому заправлять баллоны нужно именно пропан-бутаном, а не искать заправку с метаном (природным газом).

В объемах газовые баллоны бывают от 5 до 50 литров, а наполненность баллонов газом следующая:

баллон на 50 литров — 21,5 кг газа

баллон на 27 литров — 11,4 кг газа

баллон на 12 литров — 5,3 кг газа

баллон на 5 литров – 2,3 кг газа

Расход газа при использовании баллона от обычной плиты на 4 конфорки, можно узнать, изучив техническую документацию к плите. Как правило, баллона с газом на 50 литров хватает почти на 28 часов бесперебойного пользования. То есть, если готовить на плите по одному часу в день, большого баллона должно хватить на 28 дней.

Если же вы пользуетесь портативной газовой плитой, то в среднем для приготовления еды на одного человека такая плита потребляет 50-100 грамм газа в день. Эти цифры умножаются на количество человек, а затем на количество дней. Получается необходимое количество газа, которое может быть использовано при регулярном приготовлении еды с помощью портативной плиты.

Самые популярные модели газовых плит, которые подключаются к баллону

Модель Характеристики Цена* GORENJE K5341WF / GK5C40WF Плита на 4 конфорки, с духовкой на 70 литров. Оснащена электрическим грилем, электроподжигом и газ-контролем. 13,9 тыс грн HANSA FCGW510009D1 4 конфорки, духовка на 56 литров, без газ-контроля конфорок и духовки. Оснащена автоматическим электроподжигом. Габариты: 85х50х60 см. 9,1 тыс грн Hansa FCGW 51001 Духовка объемом 58 л, варочная поверхность плиты с 4 конфорками. Есть газ-контроль конфорок и духовки. 5,9 тыс грн Настольная газовая плита EDENBERG EB 62302 Плита на 2 конфорки с поворотными переключателями. Мощность и тип конфорок: 2,2 кВт х 2 шт = 4,4 кВт Расход газа: 0,32 кг/ч. Тип газа: бутан G30 (LPG). 1,2 тыс грн GRETA 1201-10АА С полным газ-контролем и духовкой. Плита с 4 конфорками. Левая конфорка: мощность 1.7 кВт. Правая: мощность 2.25 кВт. Габариты: 50 x 43.4 x 85 см 7,4 тыс грн Настольная газовая плита A-Plus 2108 Плита имеет четыре конфорки и четыре ручки управления с функцией фиксации малого пламени. Источник питания: газовый баллон со сжиженным газом. Тепловая мощность: 0,54 кВт. Расход газа: 0,130 кг/ч. 1,8 тыс грн Портативная газовая плита HAPPY HOME двойного действия и адаптером Поворотные переключатели, одна конфорка. Тип газа – пропан, бутан. Температура пламени до+700°С. Расход газовой смеси бутан: 165 г/ч. Расход газовой смеси пропан: 145 г/ч. 1,35 тыс грн Портативная газовая плита Happy Home со штуцером для газового баллона Плита на одну конфорку. Расход газа: 165 г/ч. Мощность: 2300 Вт. Тип газового баллона: баллоны со сжиженным газом (пропан) Емкость баллона: 5л, 12 л, 27л, 50 л 1,44 тыс грн

*по данным интернет-магазинов на 26 сентября 2022 года, цена может отличаться, в зависимости от продавца и проведения акционных продаж.

Безопасность важна. Какие правила стоит учесть при использовании плиты на баллоне?

Конечно, выбор самой газовой плиты для дачи под баллонный газ – это половина дела. Нужно еще купить газовый баллон для плиты. Размер газового баллона нужно выбирать, учитывая, как часто будет использоваться плита на баллоне, а также, где она размещена.

Также важно знать, что нельзя делать при использовании газовых баллонов:

оставлять без присмотра работающие газовые приборы

использовать помещение, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха

пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги или неисправной вентиляции

пользование неисправными или требующими ремонта газовыми приборами

допускать к пользованию газом детей

Важно и то, что время от времени нужно обследовать и плиту, и баллон на предмет отсутствия повреждений, чтобы не было утечки газа. После завершения готовки лучше перекрывать газ не только через выключатель на плите, но и на баллоне (конечно, речь не идет о мобильных плитах с микро-баллонами, а только о напольных, к которым подключается большой газовый баллон).

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