Боятся мобилизации и новых санкций: в России резко обвалился индекс МосБиржи

В России очередная "лихорадка" на фондовом рынке: падает цена акций, резко снизился индекс МосБиржи. Фокус выяснил у экспертов, каковы причины и что это значит.

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Российские фондовые индексы негативно реагируют на последние политические решения Владимира Путина, таким образом, российские компании опасаются ужесточения санкций со стороны ЕС, США и других стран – партнеров Украины.

По сообщению российского агентства "Интерфакс", в понедельник 26 сентября индекс МосБиржи в ходе торгов утром опустился ниже 2000 пунктов.

"К 10:11 индекс МосБиржи составил 1991,82 пункта (-4,69%), индекс РТС — 1075,55 пункта (-5,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 8,4%", — пишет агентство. Там отмечают, что "рынок акций РФ падает 26 сентября утром на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, а также сохраняющейся геополитической напряженности в связи с проходящими референдумами в ряде регионов Украины о присоединении к России и санкционного давления Запада на РФ".

"С объявлением псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, объявлением мобилизации в России, даже оптимистам в России становится понятно, что она должна пройти этот путь и пройдет до самого конца… до самого конца России. И, судя по развитию событий, с началом официальной мобилизации процесс распространения хаоса будет развиваться быстро и лавинообразно. Хотя, конечно, акции больше реагировали на более простые вещи – мобилизация и референдумы означают больше санкций, более суровую реакцию Запада и Украины, больше негативных реакций и событий для России и активов", — прокомментировал Фокусу ситуацию на фондовых площадках в РФ аналитик финансовых рынков Иван Угляница.

Член Совета НБУ Виталий Шапран сообщил Фокусу, что очередное падение индекса – это реакция российского рынка на мобилизацию и российские референдумы на временно захваченной территории Украины.

"Во-первых, рынок находится в ожидании новых санкций Запада из-за референдума. Среди лидеров падения стоимости именно те компании, по отношению к которым могут быть расширены санкции: Роснефть, Сургутнефтегаз, Яндекс, Озон и т.д. Санкции сейчас бьют по сегменту машиностроения и IT, а после установления максимальной цены на нефть из РФ пострадают и нефтяные компании, которые потянут смежные отрасли", — считает Виталий Шапран.

[ + – ] Акции компаний падают из-за мобилизации, а значит, и опасения резкого снижения потребления в РФ Фото: Newvz.ru

Эксперт подчеркнул: среди причин обвала индекса МосБиржи – и проведение мобилизации в РФ. "Мобилизация в РФ проходит сумбурно, хватают, кого нашли, и без учета потребностей экономики. Есть примеры, когда в селах мобилизуют всех мужчин. Поэтому возникает вопрос, кто будет пахать и сеять осенью. Впрочем, в аграрных регионах вопрос становится остро сейчас, а в промышленных ситуация с дефицитом кадров даст о себе знать в октябре", — говорит Виталий Шапран. По его мнению, уже сейчас очевидно, что мобилизация в РФ может оказать существенное влияние на уменьшение объемов производства в гражданском секторе экономики.

"В целом, в РФ наблюдается снижение потребления, влекущее за собой вниз промышленность и сектор услуг, мобилизация ухудшит этот процесс, поскольку выводит с рынка значительное количество потребителей, ведь речь не только о мобилизованных, но и их семьях, оставленных без кормильцев", — отмечает Виталий Шапран.

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Как ранее писал Фокус, лидерами по уровню падения стоимости 26 сентября в России стали акции компаний VK, "Полюс", "Яндекс", "Лукойл" и "Норникель".

Напомним, незадолго до российского вторжения 21 февраля торги на Московской бирже закрылись падением на 10,5% из-за внеочередного заседания Совета безопасности РФ, посвященного признанию "ЛНР" и "ДНР". Тогда индекс упал до 3036,88 пунктов.