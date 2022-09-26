Бояться мобілізації та нових санкцій: у Росії різко обвалився індекс МосБіржі

У Росії чергова "лихоманка" на фондовому ринку: падає ціна акцій, різко знизився індекс МосБіржі. Фокус з'ясував в експертів, які причини і що це означає.

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Російські фондові індекси негативно реагують на останні політичні рішення Володимира Путіна, так, російські компанії побоюються посилення санкцій з боку ЄС, США й інших країн – партнерів України.

За повідомленням російського агентства "Інтерфакс", у понеділок 26 вересня індекс МосБіржі під час торгів вранці опустився нижче за 2 000 пунктів.

"До 10:11 індекс МосБіржі склав 1991,82 пункти (-4,69%), індекс РТС — 1075,55 пункти (-5,8%); ціни більшості "блакитних фішок" на Московській біржі демонструють негативну динаміку в межах 8,4%", — пише агентство. Там зазначають, що "ринок акцій РФ падає 26 вересня вранці на тлі погіршення зовнішньої кон'юнктури, а також геополітичної напруженості, що зберігається у зв'язку з референдумами, які проходять в низці регіонів України, про приєднання до Росії і санкційного тиску Заходу на РФ".

"З оголошенням псевдореферендумів на окупованих територіях України, оголошенням мобілізації в Росії, навіть оптимістам у Росії стає зрозуміло, що вона має пройти цей шлях і пройде до самого кінця… до самого кінця Росії. І, судячи з розвитку подій, з початком офіційної мобілізації процес поширення хаосу буде розвиватися швидко та лавиноподібно. Хоча, звичайно, акції більше реагували на простіші речі — мобілізація і референдуми означають більше санкцій, суворішу реакцію Заходу й України, більше негативних реакцій та подій для Росії та активів", — прокоментував Фокусу ситуацію на фондових майданчиках в РФ аналітик фінансових ринків Іван Угляниця.

Член Ради НБУ Віталій Шапран повідомив Фокусу, що чергове падіння індексу — це реакція російського ринку на мобілізацію та російські референдуми на тимчасово захопленій території України.

"По-перше, ринок перебуває в очікуванні нових санкцій Заходу через референдум. Серед лідерів падіння вартості саме ті компанії, стосовно яких можуть бути розширені санкції: Роснефть, Сургутнефтегаз, Яндекс, Озон тощо. Санкції зараз б'ють по сегменту машинобудування та IT, а після встановлення максимальної ціни на нафту з РФ постраждають і нафтові компанії, які потягнуть суміжні галузі", — вважає Віталій Шапран.

[ + – ] Акції компаній падають через мобілізацію, а отже, і побоювання різкого зниження споживання в РФ Фото: Newvz.ru

Експерт наголосив: серед причин обвалу індексу МосБіржі — і проведення мобілізації в РФ. "Мобілізація в РФ проходить сумбурно, хапають, кого знайшли, і без урахування потреб економіки. Є приклади, коли в селах мобілізують усіх чоловіків. Тому постає питання, хто оратиме і сіятиме восени. Втім, в аграрних регіонах питання постає гостро зараз, а в промислових ситуаціях із дефіцитом кадрів дасть про себе знати в жовтні", — каже Віталій Шапран. На його думку, вже зараз очевидно, що мобілізація в РФ може істотно вплинути на зменшення обсягів виробництва в цивільному секторі економіки.

"Загалом, в РФ спостерігається зниження споживання, що тягне за собою вниз промисловість і сектор послуг, мобілізація погіршить цей процес, оскільки виводить з ринку значну кількість споживачів, адже йдеться не тільки про мобілізовані, а й їхні сім'ї, залишені без годувальників", — зазначає Віталій Шапран.

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Як раніше писав Фокус, лідерами за рівнем падіння вартості 26 вересня в Росії стали акції компаній VK, "Полюс", "Яндекс", "Лукойл" та "Норникель".

Нагадаємо, незадовго до російського вторгнення 21 лютого торги на Московській біржі закрилися падінням на 10,5% через позачергове засідання Ради безпеки РФ, присвячене визнанню "ЛНР" та "ДНР". Тоді індекс упав до 3036,88 пунктів.