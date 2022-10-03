Где доллары? В Украине еще не решен вопрос дефицита наличной валюты
В Украине все острее стоит вопрос отсутствия наличной иностранной валюты, из-за чего банки не вовремя возвращают клиентам средства с валютных счетов и вклады в иностранной валюте.
Во время войны банки столкнулись с логистическими проблемами поставок валюты в Украину, и в НБУ не раз заявляли о том, что проблему дефицита уже решают. Однако пока немногие банки могут заявить о регулярной и своевременной выдаче клиентам средств в иностранной валюте. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Получить свое. Почему в банках дефицит долларов и как забрать валюту со счета".
Чтобы уменьшить спрос на наличную валюту, НБУ постановлением от 29 сентября 2022 №211 НБУ увеличил с 50 тыс. грн. до 100 тыс. грн. (в эквиваленте) ежемесячный лимит на покупку гражданами безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев. В Нацбанке рассчитывают, что это позволит дополнительно переориентировать спрос населения из наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками осуществляются по курсу, ближе к официальному, чем в случае с покупкой наличных долларов в обменниках.
"Дефицит наличной иностранной валюты связан исключительно с логистическими изменениями по доставке наличных денег. В Ощадбанке такая проблема отсутствует. В банке достаточно наличных денег для обеспечения и предоставления полного спектра услуг с использованием наличной иностранной валюты", — рассказали Фокусу в пресс-службе Ощадбанка.
Впрочем, во многих банках пока дефицит наличных долларов еще актуален. Часто клиенты разных украинских банков жалуются, что не могут забрать валюту со своих счетов: им предлагают забрать средства вклада в гривне, или же ждать своей очереди для получения наличных долларов — это может потребовать недельного ожидания, а иногда и дольше.
Сейчас банки активно пытаются решить вопрос поставок наличной валюты. "Проблему с нехваткой валюты мы решили самостоятельно. Банк заключил соглашения с банками-нерезидентами о покупке и продаже наличной иностранной валюты. Налажена логистика, что позволило оперативно решать проблему повышенного спроса на наличную валюту", — рассказал Фокусу Александр Супрунович.
Напомним, Национальный банк Украины с 5 октября возвращает запрет на Р2Р-переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты заграничных финучреждений.
Ранее Фокус писал, что после начала российского вторжения и остановки авиасообщения с Украиной валюта доставляется не самолетами, а наземным транспортом.