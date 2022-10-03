Где доллары? В Украине еще не решен вопрос дефицита наличной валюты

В Украине все острее стоит вопрос отсутствия наличной иностранной валюты, из-за чего банки не вовремя возвращают клиентам средства с валютных счетов и вклады в иностранной валюте.

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Во время войны банки столкнулись с логистическими проблемами поставок валюты в Украину, и в НБУ не раз заявляли о том, что проблему дефицита уже решают. Однако пока немногие банки могут заявить о регулярной и своевременной выдаче клиентам средств в иностранной валюте. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Получить свое. Почему в банках дефицит долларов и как забрать валюту со счета".

Чтобы уменьшить спрос на наличную валюту, НБУ постановлением от 29 сентября 2022 №211 НБУ увеличил с 50 тыс. грн. до 100 тыс. грн. (в эквиваленте) ежемесячный лимит на покупку гражданами безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев. В Нацбанке рассчитывают, что это позволит дополнительно переориентировать спрос населения из наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками осуществляются по курсу, ближе к официальному, чем в случае с покупкой наличных долларов в обменниках.

"Дефицит наличной иностранной валюты связан исключительно с логистическими изменениями по доставке наличных денег. В Ощадбанке такая проблема отсутствует. В банке достаточно наличных денег для обеспечения и предоставления полного спектра услуг с использованием наличной иностранной валюты", — рассказали Фокусу в пресс-службе Ощадбанка.

[ + – ] Некоторые банки самостоятельно завозят в страну валюту, чтобы обеспечить своевременную выдачу средств клиентам

Впрочем, во многих банках пока дефицит наличных долларов еще актуален. Часто клиенты разных украинских банков жалуются, что не могут забрать валюту со своих счетов: им предлагают забрать средства вклада в гривне, или же ждать своей очереди для получения наличных долларов — это может потребовать недельного ожидания, а иногда и дольше.

Сейчас банки активно пытаются решить вопрос поставок наличной валюты. "Проблему с нехваткой валюты мы решили самостоятельно. Банк заключил соглашения с банками-нерезидентами о покупке и продаже наличной иностранной валюты. Налажена логистика, что позволило оперативно решать проблему повышенного спроса на наличную валюту", — рассказал Фокусу Александр Супрунович.

Напомним, Национальный банк Украины с 5 октября возвращает запрет на Р2Р-переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты заграничных финучреждений.

Ранее Фокус писал, что после начала российского вторжения и остановки авиасообщения с Украиной валюта доставляется не самолетами, а наземным транспортом.