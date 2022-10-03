Де долари? В Україні ще не вирішено питання дефіциту готівкової валюти

В Україні дедалі гостріше постає питання відсутності готівкової іноземної валюти, через що банки невчасно повертають клієнтам кошти з валютних рахунків і вклади в іноземній валюті.

Related video

Під час війни банки зіткнулися з логістичними проблемами постачання валюти в Україну, і в НБУ неодноразово заявляли про те, що проблему дефіциту вже вирішують. Однак поки що деякі банки можуть заявити про регулярне та своєчасне видавання клієнтам коштів в іноземній валюті. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Отримати своє. Чому в банках дефіцит доларів і як забрати валюту з рахунку".

Щоб зменшити попит на готівкову валюту, НБУ постановою від 29 вересня 2022 року №211 НБУ збільшив із 50 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті) щомісячний ліміт для купівлі громадянами безготівкової іноземної валюти з наступним розміщенням на депозит від трьох місяців. У Нацбанку розраховують, що це дозволить додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж у випадку купівлі готівкових доларів в обмінниках.

"Дефіцит готівкової іноземної валюти пов'язаний виключно з логістичними змінами щодо доставки готівки. В Ощадбанку такої проблеми немає. У банку достатньо готівки для забезпечення і надання повного спектру послуг із використанням готівкової іноземної валюти", — розповіли Фокусу в пресслужбі Ощадбанку.

[ + – ] Деякі банки самостійно завозять у країну валюту, щоб забезпечити своєчасне видавання коштів клієнтам

Утім, у багатьох банках поки що дефіцит готівкових доларів ще актуальний. Часто клієнти різних українських банків скаржаться, що не можуть забрати валюту зі своїх рахунків: їм пропонують забрати кошти вкладу в гривні, або ж чекати своєї черги для отримання готівки — це може вимагати тижневого очікування, а іноді й довше.

Наразі банки активно намагаються вирішити питання постачання готівкової валюти. "Проблему з нестачею валюти ми вирішили самостійно. Банк уклав угоди з банками-нерезидентами про купівлю і продаж готівкової іноземної валюти. Налагоджено логістику, що дозволило оперативно вирішувати проблему підвищеного попиту на готівкову валюту", — розповів Фокусу Олександр Супрунович.

Нагадаємо, Національний банк України з 5 жовтня повертає заборону на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки закордонних фінустанов.

Раніше Фокус писав, що після початку російського вторгнення та зупинки авіасполучення з Україною валюта доставляється не літаками, а наземним транспортом.