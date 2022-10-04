Переселенцам в Украине обустроят жилье за деньги от ЕС: потратят 25 миллионов евро

Проект начнется со Львова, крупнейшего города в западной Украине, который по состоянию на сентябрь приютил около 245 тысяч переселенцев.

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Несколько украинских городов получат гранты от Евросоюза для модернизации муниципальных зданий и обустройства в них жилых помещений для переселенцев из других регионов страны. Международная финансовая корпорация планирует выделить для этого 25 миллионов евро, сообщается на сайте корпорации (IFC).

"Проект начнется со Львова, крупнейшего города в западной Украине, который по состоянию на сентябрь приютил около 245 тысяч ВПЛ", — говорится в сообщении.

Чтобы жилье для переселенцев было безопасным и удобным, партнеры согласовали набор критериев, которые будут применяться к отбору зданий. Среди них, в частности, качественное подключение к инженерным системам и близость к социальной инфраструктуре — общественный транспорт, школы и медицинские учреждения.

Жилье для переселенцев

В августе 2022 года заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что власти планируют в течение следующих 5-6 месяцев построить пятиэтажные дома в 16 областях для переселенцев.

План строительства жилья для украинских переселенцев был разработан совместно с известными архитектурными бюро. Стоимость вместе с мебелью и оборудованием составит примерно 700-800 долларов за квадратный метр.

Кроме того, в ОП планируют выкупать квартиры у застройщиков в жилищных комплексах, которые еще не введены в эксплуатацию, и также предоставлять это жилье переселенцам.

По словам вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, вскоре Украину ожидает новая волна внутренних переселенцев из-за наступающего сезона холодов и поврежденных в результате войны систем теплоснабжения. В ООН сообщали, что в Украине насчитывается более 7 млн внутренне перемещенных лиц.