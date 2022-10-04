Переселенцям в Україні облаштують житло за гроші від ЄС: витратять 25 мільйонів євро

Проєкт розпочнеться зі Львова, найбільшого міста у західній Україні, який станом на вересень дав притулок майже 245 тисячам переселенців.

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Декілька українських міст отримають гранти від Євросоюзу для модернізації муніципальних будівель та облаштування в них житлових приміщень для переселенців з інших регіонів країни. Міжнародна фінансова корпорація планує виділити для цього 25 мільйонів євро, повідомляється на сайті корпорації (IFC).

"Проєкт розпочнеться зі Львова, найбільшого міста в західній Україні, яке станом на вересень дав притулок майже 245 тисячам ВПО", — йдеться в повідомленні.

Щоб житло для переселенців було безпечним і зручним, партнери узгодили набір критеріїв, які застосовуватимуться до відбору будівель. Серед них, зокрема, якісне підключення до інженерних систем і близькість до соціальної інфраструктури — громадський транспорт, школи та медичні установи.

Житло для переселенців

У серпні 2022 року заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що влада планує протягом наступних 5-6 місяців збудувати п'ятиповерхові будинки в 16 областях для переселенців.

План будівництва житла для українських переселенців було розроблено спільно з відомими архітектурними бюро. Вартість разом із меблями й обладнанням становитиме приблизно 700-800 доларів за квадратний метр.

Крім того, в ОП планують викуповувати квартири у забудовників у житлових комплексах, які ще не введені в експлуатацію, а також надавати це житло переселенцям.

За словами віцепрем'єр-міністрині — міністрині з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, незабаром на Україну чекає нова хвиля внутрішніх переселенців через наступний сезон холодів і пошкоджених унаслідок війни систем теплопостачання. В ООН повідомляли, що в Україні налічується понад 7 млн внутрішньо переміщених осіб.