От слов к делу: как в Украине заберут активы россиян под санкциями СНБО

Чтобы ускорить процесс конфискации, в министерстве юстиции будут сразу выяснять максимально широкий круг активов, чтобы суд не рассматривал одно дело по несколько раз.

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Министерство юстиции начнет работу над санкционным перечнем, который СНБО проголосовал 30 сентября 2022 года, сразу после утверждения его указом президента Украины. Об этом в интервью изданию Forbes рассказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, процедура подготовки одного кейса может затянуться на несколько месяцев.

"Как только мы будем понимать фамилии, сразу начнем собирать доказательства наличия активов и возможности их конфискации", – говорит министр юстиции.

В министерстве будут сразу выяснять максимально широкий круг активов, чтобы суд не рассматривал одно дело по несколько раз.

"Мы ориентированы на скорейшее рассмотрение в ВАКС, а для этого нужна безупречная доказательная база", – отмечает Денис Малюська.

При этом министр юстиции уверен, что налаживать санкции нужно с учетом трех типов аргументов:

политический – общество требует конфискации активов у россиян, что во время войны выглядит логичным.

юридический, требующий четкой доказательной базы.

экономический аргумент – что делать с активами после конфискации и способно ли государство эффективно управлять ими.

Напомним, 30 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины составил новый санкционный список в отношении лиц, причастных к оккупации территорий и организации фейковых референдумов. В санкционном списке, как пишет "Зеркало недели", находятся Виктор Медведчук и его ближайшее окружение, беглый экс-президент Виктор Янукович, Сергей Курченко и другие.

Источники издания "Экономическая правда" утверждают, что в новый санкционный список СНБО попали около 1300 человек.

Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов, в свою очередь, рассказал, что над проектом ограничений украинское руководство трудилось очень долго. В списке, по словам чиновника, фигурируют российские олигархи, политики, представители крупных промышленных компаний и депутаты Государственной Думы.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине арестовали корпоративные права и товары известной сети магазинов парфюмерии и косметики Brocard. На счетах компании заблокировали 420 млн грн.

Также Фокус писал об аресте имущества, принадлежащего российскому бизнесмену Владимиру Крупчаку на сумму более 10 млрд грн.