Від слів до справи: як в Україні заберуть активи росіян під санкціями РНБО

Щоб прискорити процес конфіскації, у міністерстві юстиції одразу з'ясовуватимуть максимально широке коло активів, щоб суд не розглядав одну справу кілька разів.

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Міністерство юстиції розпочне роботу над санкційним переліком, який РНБО проголосувала 30 вересня 2022 року, одразу після затвердження його указом президента України. Про це в інтерв'ю Forbes розповів міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, процедура підготовки однієї справи може тривати кілька місяців.

"Щойно ми будемо знати прізвища, відразу почнемо збирати докази наявності активів та можливості їх конфіскації", – каже міністр юстиції.

У міністерстві відразу з'ясовуватимуть максимально широке коло активів, щоб суд не розглядав одну справу кілька разів.

"Ми орієнтовані на якнайшвидший розгляд у ВАКС, а для цього потрібна бездоганна база доказів", – зазначає Денис Малюська.

При цьому міністр юстиції впевнений, що налагоджувати санкції потрібно з урахуванням трьох типів аргументів:

політичний – суспільство потребує конфіскації активів у росіян, що під час війни виглядає логічним.

юридичний, вимагає чіткої бази доказів.

економічний аргумент – що робити з активами після конфіскації та чи здатна держава ефективно керувати ними.

Нагадаємо, 30 вересня Рада національної безпеки та оборони України склала новий санкційний список щодо осіб, причетних до окупації територій та організації фейкових референдумів. У списку санкцій, як пише "Дзеркало тижня", знаходяться Віктор Медведчук і його найближче оточення, експрезидент Віктор Янукович, Сергій Курченко та інші.

Джерела видання "Економічна правда" стверджують, що до нового списку санкцій РНБО потрапили близько 1300 осіб.

Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов, у свою чергу, розповів, що над проєктом обмежень українське керівництво працювало дуже довго. У списку, за словами чиновника, фігурують російські олігархи, політики, представники великих промислових компаній та депутати Державної Думи.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні заарештували корпоративні права та товари відомої мережі магазинів парфумерії та косметики Brocard. На рахунках компанії заблокували 420 млн грн.

Також Фокус писав про арешт майна, що належить російському бізнесменові Володимиру Крупчаку на суму понад 10 млрд грн.