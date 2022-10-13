Импорт и экспорт по-украински: что покупала и продавала Украина в 2022 году

Больше всего Украина импортировала из Китая, Польши и Германии, а экспортировала – в Польшу, Румынию и Турцию.

Related video

В январе-сентябре 2022 года Украина импортировала товаров на 39,2 млрд долларов, а экспортировала – на 33,1 млрд долл. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Откуда и что мы импортировали в 2022 году

Больше всего Украина импортировала товаров из таких стран, как:

Китая — на 5,8 млрд долл;

Польша — на 3,8 млрд долл;

Германии — 3,3 млрд долл.

Главными импортируемыми товарами стали:

машины, оборудование и транспорт — 10,9 млрд долл;

топливно-энергетические товары — 9,7 млрд долл;

продукция химической промышленности — 7,1 млрд долл.

Таким образом, товарооборот за 9 месяцев составил $72,3 млрд.

Какие товары и куда экспортировала Украина

Больше всего украинского экспорта пришлось на такие страны:

Польша — 5,1 млрд долл;

Румыния — 2,6 млрд долл;

Турция — 2,2 млрд долл.

В тройку наиболее экспортируемых категорий товаров вошли:

продовольственные товары — 16 млрд долл;

металлы и изделия из них — 5,1 млрд долл;

машины, оборудование и транспорт — 3,3 млрд долл.

Напомним, в мае 2022 года Совет Европейского Союза утвердил решение о временной либерализации торговли с Украиной и отменил все пошлины на украинский экспорт. Благодаря этим мерам, как считают в евроинституции, страны Европейского Союза смогут существенно поддержать экономику Украины в условиях полномасштабной войны с РФ.

Также Фокус рассказывал о принятом правительством Украины решении "О запрете вывоза товаров из Украины на таможенную территорию Российской Федерации". Постановление касается всех товаров, поставки которых в Россию осуществлялись по внешнеэкономическим контрактам, и будет действовать до окончания войны.

Недавно стало известно, что из-за российских ракетных обстрелов по объектам критически важной инфраструктуры Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в страны ЕС.