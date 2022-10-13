Імпорт та експорт по-українськи: що купувала та продавала Україна в 2022 році
Найбільше Україна імпортувала з Китаю, Польщі та Німеччини, а експортувала — у Польщу, Румунію і Туреччину.
У січні-вересні 2022 року Україна імпортувала товарів на 39,2 млрд доларів, а експортувала — на 33,1 млрд дол. Про це повідомила Державна митна служба.
Звідки та що ми імпортували в 2022 році
Найбільше Україна імпортувала товарів із таких країн, як:
- Китай — на 5,8 млрд дол;
- Польща — на 3,8 млрд дол;
- Німеччина — 3,3 млрд дол.
Головними імпортованими товарами стали:
- машини, обладнання і транспорт — 10,9 млрд дол;
- паливно-енергетичні товари — 9,7 млрд дол;
- продукція хімічної промисловості — 7,1 млрд дол.
Так, товарообіг за 9 місяців становив $72,3 млрд.
Які товари та куди експортувала Україна
Найбільше українського експорту припало на такі країни:
- Польща — 5,1 млрд дол;
- Румунія — 2,6 млрд дол;
- Туреччина — 2,2 млрд дол.
До трійки найбільш експортованих категорій товарів увійшли:
- продовольчі товари — 16 млрд дол;
- метали та вироби з них — 5,1 млрд дол;
- машини, обладнання і транспорт — 3,3 млрд дол.
Нагадаємо, у травні 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про тимчасову лібералізацію торгівлі з Україною і скасувала всі мита на український експорт. Завдяки цим заходам, як вважають в євроінституції, країни Європейського Союзу зможуть суттєво підтримати економіку України в умовах повномасштабної війни з РФ.
Також Фокус розповідав про ухвалене урядом України рішення "Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації". Постанова стосується всіх товарів, постачання яких у Росію здійснювалися за зовнішньоекономічними контрактами, і діятиме до закінчення війни.
Нещодавно стало відомо, що через російські ракетні обстріли по об'єктах критично важливої інфраструктури Україна з 11 жовтня припиняє експорт електроенергії у країни ЄС.