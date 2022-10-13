Імпорт та експорт по-українськи: що купувала та продавала Україна в 2022 році

Найбільше Україна імпортувала з Китаю, Польщі та Німеччини, а експортувала — у Польщу, Румунію і Туреччину.

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У січні-вересні 2022 року Україна імпортувала товарів на 39,2 млрд доларів, а експортувала — на 33,1 млрд дол. Про це повідомила Державна митна служба.

Звідки та що ми імпортували в 2022 році

Найбільше Україна імпортувала товарів із таких країн, як:

Китай — на 5,8 млрд дол;

Польща — на 3,8 млрд дол;

Німеччина — 3,3 млрд дол.

Головними імпортованими товарами стали:

машини, обладнання і транспорт — 10,9 млрд дол;

паливно-енергетичні товари — 9,7 млрд дол;

продукція хімічної промисловості — 7,1 млрд дол.

Так, товарообіг за 9 місяців становив $72,3 млрд.

Які товари та куди експортувала Україна

Найбільше українського експорту припало на такі країни:

Польща — 5,1 млрд дол;

Румунія — 2,6 млрд дол;

Туреччина — 2,2 млрд дол.

До трійки найбільш експортованих категорій товарів увійшли:

продовольчі товари — 16 млрд дол;

метали та вироби з них — 5,1 млрд дол;

машини, обладнання і транспорт — 3,3 млрд дол.

Нагадаємо, у травні 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про тимчасову лібералізацію торгівлі з Україною і скасувала всі мита на український експорт. Завдяки цим заходам, як вважають в євроінституції, країни Європейського Союзу зможуть суттєво підтримати економіку України в умовах повномасштабної війни з РФ.

Також Фокус розповідав про ухвалене урядом України рішення "Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації". Постанова стосується всіх товарів, постачання яких у Росію здійснювалися за зовнішньоекономічними контрактами, і діятиме до закінчення війни.

Нещодавно стало відомо, що через російські ракетні обстріли по об'єктах критично важливої інфраструктури Україна з 11 жовтня припиняє експорт електроенергії у країни ЄС.